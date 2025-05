L’Abruzzo eccelle nell’agricoltura sostenibile e gestione di emissioni

REGIONE – L’Abruzzo si distingue in Italia per le sue eccellenti prestazioni in agricoltura sostenibile e gestione delle emissioni, come confermato dai dati della piattaforma Ciro.

La regione mostra risultati eccezionali nell’uso dei fertilizzanti, con una media di 47 kg/ettaro, meno della metà della media nazionale. L’Abruzzo ha anche un’alta capacità di assorbimento di CO₂ grazie alle sue foreste, contribuendo alla riduzione delle emissioni. La quota di agricoltura biologica è aumentata di 2,5 punti percentuali in un anno, e il 23% dei consumi energetici regionali proviene da fonti rinnovabili.

“Questi risultati testimoniano l’impegno concreto degli agricoltori abruzzesi verso un modello produttivo più attento all’ambiente e alla qualità delle produzioni. Come CIA, siamo orgogliosi di rappresentare un territorio che sa guardare al futuro dell’agricoltura con responsabilità e innovazione”, dichiara il Presidente provinciale Domenico Bomba.

Il report evidenzia tuttavia anche aree critiche su cui intervenire: in particolare, la rete idrica presenta ancora elevate perdite. Il basso consumo di suolo e la ridotta esposizione a eventi estremi sono ulteriori punti di forza per l’Abruzzo.