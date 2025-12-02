Abruzzo, Comitato di Sorveglianza fondi UE a Pescara

PESCARA – Oggi, 2 dicembre 2025, si riunirà a Pescara il Comitato di Sorveglianza dei fondi europei relativi alla programmazione FESR e FSE 2021-2027 della Regione Abruzzo. L’incontro si terrà alle ore 9:30 presso la Sala consiliare del Comune di Pescara e sarà interamente dedicato alla verifica dello stato di attuazione delle politiche di coesione.

Alla riunione prenderanno parte i due Rapporteur della Commissione europea, Eleonora Janiri (FSE Plus) e Arturo Polese (FESR). Per la Regione Abruzzo saranno presenti l’Autorità di gestione Carmine Cipollone, gli assessori Roberto Santangelo (Formazione, Sociale e Istruzione) e Tiziana Magnacca (Lavoro e Attività produttive), insieme al sottosegretario Daniele D’Amario, delegato alla programmazione nazionale e comunitaria.

Tra i temi principali della giornata:

la verifica a metà settennato delle politiche di coesione;

le nuove riprogrammazioni di FSE e FESR recentemente approvate;

la presentazione di un concorso rivolto alle scuole superiori abruzzesi, ideato per sensibilizzare le nuove generazioni ai valori della coesione europea.

Il programma prevede inoltre, per mercoledì 3 dicembre, una visita dei rappresentanti della Commissione europea all’ITS Moda di Pescara, scuola di alta formazione finanziata dalla Regione Abruzzo attraverso il Fondo sociale europeo.

Nell’ambito della programmazione 2021-2027, la Regione Abruzzo ha stanziato 12,5 milioni di euro per finanziare i corsi dei sei ITS presenti sul territorio nel triennio 2023-2026. Una somma di pari entità è già prevista per il triennio successivo, a conferma dell’impegno della Regione nel sostenere la formazione e l’innovazione.