Abruzzo: bilancio sociale e inclusione, dialogo aperto con i territori

L’AQUILA – A L’Aquila si è svolto l’evento “Bilancio sociale e Politiche di inclusione”, promosso dall’Assessorato regionale alle Politiche sociali in collaborazione con il Consiglio Regionale. L’iniziativa ha visto una grande partecipazione di associazioni, amministratori e cittadini, confermando il bisogno di dialogo tra istituzioni e territori.

L’assessore Roberto Santangelo ha sottolineato l’importanza del confronto e del coinvolgimento attivo delle comunità. Il Bilancio sociale è stato presentato come strumento strategico per orientare le politiche di inclusione e allocare risorse in modo equo e mirato, trasformando l’Abruzzo in un laboratorio di coesione sociale.

Durante la giornata, si sono svolti tavoli di lavoro e un dibattito pomeridiano con interventi della ministra Marina Calderone, del presidente Marco Marsilio, del presidente del Consiglio Regionale Lorenzo Sospiri, della direttrice del Dipartimento Sociale Emanuela Grimaldi e del presidente LND Abruzzo Concezio Memmo.

Le testimonianze hanno evidenziato:

L’impegno della Regione per un welfare inclusivo e partecipato.

Il ruolo del calcio sociale come strumento di giustizia riparativa e inclusione.

La necessità di ascolto attivo e continuità progettuale per rispondere ai bisogni reali del territorio.

L’evento ha rafforzato la rete tra istituzioni e Terzo Settore, ponendo le basi per politiche condivise e azioni concrete a favore dell’inclusione.