Marelli Sulmona: Regione Abruzzo sollecita Stellantis e attende piano industriale

SULMONA – L’assessore alle Attività produttive della Regione Abruzzo, Tiziana Magnacca, ha partecipato al tavolo nazionale sulla vertenza Marelli Italia, convocato dal Ministero delle Imprese e del Made in Italy. Magnacca ha sottolineato la necessità di attendere l’esito della procedura di Chapter 11 negli Stati Uniti, prevista entro il primo semestre 2026, e la presentazione a gennaio di un piano economico-finanziario quinquennale da parte di Marelli, accompagnato da un piano industriale e da investimenti concreti per lo stabilimento di Sulmona.

La Regione ha ribadito il proprio impegno nel sollecitare Stellantis a rispettare gli impegni presi, evidenziando la monocommittenza di Marelli, che dipende quasi esclusivamente da Stellantis per tre stabilimenti italiani. Marelli ha riconosciuto il ruolo di “moral suasion” delle istituzioni verso Stellantis.

Magnacca ha inoltre sottolineato la complessità del contesto produttivo europeo, segnato da over capacity e dalla transizione verde, e ha ritenuto significativa la presenza dei cinque fondi che stanno per acquisire Marelli, per una maggiore consapevolezza sugli investimenti futuri in Italia.

La Regione continuerà a chiedere a Stellantis di onorare gli impegni presi il 17 dicembre, a partire dal sostegno all’indotto e in particolare al sito Marelli di Sulmona.