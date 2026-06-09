Abruzzo all’Innovation Forum Italia‑Serbia 2026: innovazione e internazionalizzazione

BELGRADO – L’Abruzzo torna protagonista a Belgrado con una due giorni all’Innovation Forum Italia‑Serbia 2026, importante vertice bilaterale dedicato all’innovazione tecnologica e imprenditoriale, promosso dall’Ambasciata d’Italia e dal MAECI con ICE Agenzia.

Questo nuovo appuntamento in Serbia, dopo la partecipazione al CEE‑WB Energy, Infrastructure and Industrial Security Forum di maggio, rientra nel percorso di avvicinamento a Expo 2027 e nella strategia di internazionalizzazione avviata dall’Assessorato regionale alle Attività produttive, coordinata da FiRA, in collaborazione con l’Ambasciata italiana a Belgrado.

«Un percorso obbligato – spiega l’assessore Tiziana Magnacca – perché il nostro tessuto produttivo guarda con crescente interesse all’Area Balcanica. Temi come smart cities, robotica, industria 5.0 sono centrali nella nostra Agenda di governo. Grazie alla presenza dell’Abruzzo Digital District ai tavoli del Forum, possiamo rafforzare l’internazionalizzazione delle imprese abruzzesi e promuovere un modello di sviluppo tecnologico attento alla sostenibilità sociale e all’impatto umano».

Il Forum, piattaforma di incontro tra imprese, startup, università e istituzioni italiane e serbe, ha come tema centrale l’“Human Centered Innovation”.

Secondo Daniele Angiolelli, presidente di ADD+ e rappresentante della Regione Abruzzo al Forum, l’innovazione non può prescindere dalla centralità dell’essere umano: in un momento di profonda trasformazione digitale, diventa essenziale aggiornare le competenze delle risorse umane che qualificano organizzazioni pubbliche e private.

Dai confronti tra istituzioni, studiosi ed esperti – alla presenza dell’ambasciatore italiano in Serbia Luca Gori – è emerso che il vantaggio competitivo dei territori dipenderà dall’equilibrio tra innovazione tecnologica e qualità delle relazioni umane.

Per Angiolelli, l’Abruzzo sta ottenendo risultati significativi in termini di networking e di nuove competenze spendibili sul territorio.