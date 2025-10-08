Abruzzo: 8,2 milioni ai Comuni per investimenti 2026

REGIONE – La Regione Abruzzo ha pubblicato un Avviso ufficiale rivolto ai Comuni con meno di 30.000 abitanti, finalizzato al riconoscimento di interventi finanziabili nell’ambito della Legge 30 dicembre 2018, n. 145 (art. 1, commi 134-135). L’iniziativa si inserisce nel quadro degli investimenti previsti per il periodo 2021–2026, con l’obiettivo di sostenere progetti strategici per il territorio.

Per l’annualità 2026, alla Regione Abruzzo è stato assegnato un contributo complessivo pari a € 8.200.200, destinato a interventi mirati in quattro ambiti prioritari:

Rigenerazione urbana

Efficientamento energetico degli immobili pubblici

Mobilità sostenibile

Infrastrutture sociali

I fondi saranno riconosciuti esclusivamente per spese effettivamente sostenute e non per opere già avviate prima dell’ammissione al finanziamento. Un criterio che punta a garantire trasparenza, efficacia e coerenza progettuale.

Chi può partecipare

I Comuni della Regione Abruzzo con popolazione residente inferiore a 30.000 unità al 1° gennaio 2025.

Scadenza

Le istanze devono essere inviate entro il 16 ottobre 2025, esclusivamente via PEC all’indirizzo: dpe@pec.regione.abruzzo.it con oggetto: “Legge 145/2018 – Annualità 2026 – COMUNE DI [Nome Comune]”

Un’opportunità concreta per i piccoli Comuni abruzzesi di investire in sostenibilità, inclusione e qualità urbana, contribuendo alla crescita del territorio con progetti mirati e innovativi.