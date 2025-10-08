REGIONE – Il secondo fine settimana di ottobre accende l’Abruzzo con un mosaico di eventi che intrecciano cultura e gusto. Dal 10 al 12 ottobre 2025, la regione si racconta attraverso cinque appuntamenti imperdibili, tra borghi in festa, cantine aperte, castagne roscette e rievocazioni storiche.

Le Giornate FAI d’Autunno tornano sabato e domenica con luoghi aperti in tante località, tra palazzi, castelli, borghi medievali e siti naturalistici spesso inaccessibili. Da Sulmona a Torre de’ Passeri, da Gessopalena a Mosciano Sant’Angelo, ogni visita è guidata dai volontari FAI, con contributo libero e prenotazione consigliata su

A Canistro Superiore, nel cuore della Valle Roveto, si celebra l’autunno con la rassegna Sapori d’Autunno: protagonista la castagna roscetta, accompagnata da vino novello, polenta, zuppe, dolci rustici e caldarroste. Il borgo si anima con mercatini, musica popolare e passeggiate tra i colori del foliage.

Tagliacozzo apre le sue cantine storiche con Cantine nella Roccia, un percorso enogastronomico tra pietra, vino e convivialità. Degustazioni, musica dal vivo e visite guidate trasformano il borgo marsicano in un salotto diffuso.

A Roiano di Campli, la Maialata Fest celebra il maiale in tutte le sue forme: salsicce, pancetta, prosciutto, porchetta e fritture, accompagnati da birre artigianali, musica folk e giochi tradizionali. Una festa goliardica e autentica, dove il cibo diventa rito e incontro.

Infine, nella Valle del Giovenco appuntamento con Milonia, l’evento che celebra i sapori autentici dell’autunno abruzzese: mele, miele ed uova, protagonisti di un fine settimana all’insegna della tradizione, della natura e della convivialità.

Concerti e musica dal vivo

In occasione della Giornata internazionale delle bambine e delle ragazze, sabato slle 17.45 il Teatro Tosti di Ortona ospiterà un evento musicale di grande sensibilità e intensità: il concerto “Solo Piano” della pianista Maria Gabriella Castiglione.

Escursioni e attività outdoor

Tra le esperienze consigliate c’ è la pedalata nella Valle del Tirino, adatta anche a famiglie, che si snoda tra vigneti, borghi e le acque limpide del fiume Tirino. Per chi preferisce un’attività sull’acqua, sono disponibili escursioni in canoa lungo lo stesso fiume, con accompagnatori esperti e percorsi adatti a tutti i livelli. Altra tappa affascinante é il percorso da Fossacesia all’eremo dannunziano. Sabato escursione al Monte Cope tra i camosci; domenica si osserva il foliage al Monte Mileto..

Infine, presso Popoli è possibile visitare il Centro Visita del Lupo, dove una guida esperta ti svelerà i segreti di questi affascinanti animali e dell’ecosistema locale. Tutti gli eventi sono “firmati” Il Bosso.

Mostre e arte

All’Imago Museum di Pescara prende vita uno dei percorsi espositivi più affascinanti dell’anno: “Couple aux têtes pleines de nuages” di Salvador Dalì, un’immersione nel surrealismo che trasforma lo spazio museale in un sogno condiviso, dove l’immaginazione si fa protagonista. Sempre a Pescara, la magia incontra il colore con la mostra delle Winx, pensata per incantare grandi e piccoli, mentre l’omaggio a Ennio Calabria con “Essere pittura” celebra la forza espressiva e la profondità del segno. Spostandosi nell’entroterra, il Convento di San Colombo a Barisciano ospita fino al 31 ottobre la 6ª Collettiva d’Arte, un racconto corale del territorio attraverso le opere di artisti locali, tra paesaggi, memoria e visioni contemporanee. Un fine settimana all’insegna della bellezza, tra suggestioni oniriche e radici abruzzesi.