Home » Eventi Abruzzo » Eventi in Abruzzo nel weekend dal 10 al 12 ottobre 2025
Eventi AbruzzoNotizie in primo pianoRegione Abruzzo

Eventi in Abruzzo nel weekend dal 10 al 12 ottobre 2025

Cosa fare nel fine settimana dal 10 al 12 ottobre in Abruzzo: Giornate FAI Autunno, sapori autunnali, mostre ed escursioni

da Marina Denegri
scritto da Marina Denegri

Giornate FAI autunno 2025

REGIONE – Il secondo fine settimana di ottobre accende l’Abruzzo con un mosaico di eventi che intrecciano cultura e gusto. Dal 10 al 12 ottobre 2025, la regione si racconta attraverso cinque appuntamenti imperdibili, tra borghi in festa, cantine aperte, castagne roscette e rievocazioni storiche.

Le Giornate FAI d’Autunno tornano sabato e domenica con luoghi aperti in tante località, tra palazzi, castelli, borghi medievali e siti naturalistici spesso inaccessibili. Da Sulmona a Torre de’ Passeri, da Gessopalena a Mosciano Sant’Angelo, ogni visita è guidata dai volontari FAI, con contributo libero e prenotazione consigliata su

A Canistro Superiore, nel cuore della Valle Roveto, si celebra l’autunno con la rassegna Sapori d’Autunno: protagonista la castagna roscetta, accompagnata da vino novello, polenta, zuppe, dolci rustici e caldarroste. Il borgo si anima con mercatini, musica popolare e passeggiate tra i colori del foliage.

Tagliacozzo apre le sue cantine storiche con Cantine nella Roccia, un percorso enogastronomico tra pietra, vino e convivialità. Degustazioni, musica dal vivo e visite guidate trasformano il borgo marsicano in un salotto diffuso.

A Roiano di Campli, la Maialata Fest celebra il maiale in tutte le sue forme: salsicce, pancetta, prosciutto, porchetta e fritture, accompagnati da birre artigianali, musica folk e giochi tradizionali. Una festa goliardica e autentica, dove il cibo diventa rito e incontro.

Infine, nella Valle del Giovenco appuntamento con Milonia,  l’evento che celebra i sapori autentici dell’autunno abruzzese: mele, miele ed uova, protagonisti di un fine settimana all’insegna della tradizione, della natura e della convivialità.

Concerti e musica dal vivo

 In occasione della Giornata internazionale delle bambine e delle ragazze, sabato slle 17.45 il Teatro Tosti di Ortona ospiterà un evento musicale di grande sensibilità e intensità: il concerto “Solo Piano” della pianista Maria Gabriella Castiglione.

Escursioni e attività outdoor

Tra le esperienze consigliate c’ è la pedalata nella Valle del Tirino, adatta anche a famiglie, che si snoda tra vigneti, borghi e le acque limpide del fiume Tirino. Per chi preferisce un’attività sull’acqua, sono disponibili escursioni in canoa lungo lo stesso fiume, con accompagnatori esperti e percorsi adatti a tutti i livelli. Altra tappa affascinante é il percorso da Fossacesia all’eremo dannunziano. Sabato escursione al Monte Cope tra i camosci; domenica si osserva il foliage al Monte Mileto..

Infine, presso Popoli è possibile visitare il Centro Visita del Lupo, dove una guida esperta ti svelerà i segreti di questi affascinanti animali e dell’ecosistema locale. Tutti gli eventi sono “firmati” Il Bosso.

Mostre e arte

All’Imago Museum di Pescara prende vita uno dei percorsi espositivi più affascinanti dell’anno: “Couple aux têtes pleines de nuages” di Salvador Dalì, un’immersione nel surrealismo che trasforma lo spazio museale in un sogno condiviso, dove l’immaginazione si fa protagonista. Sempre a Pescara, la magia incontra il colore con la mostra delle Winx, pensata per incantare grandi e piccoli, mentre l’omaggio a Ennio Calabria con “Essere pittura” celebra la forza espressiva e la profondità del segno. Spostandosi nell’entroterra, il Convento di San Colombo a Barisciano ospita fino al 31 ottobre la 6ª Collettiva d’Arte, un racconto corale del territorio attraverso le opere di artisti locali, tra paesaggi, memoria e visioni contemporanee. Un fine settimana all’insegna della bellezza, tra suggestioni oniriche e radici abruzzesi.