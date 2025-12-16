Avviso pubblico Abruzzo 2026: 3,8 milioni per l’invecchiamento attivo degli over 65

REGIONE – Dal 19 gennaio 2026 sarà possibile presentare domanda per l’Avviso pubblico “Supporto all’invecchiamento attivo” della Regione Abruzzo, finanziato con 3,8 milioni di euro dal PR FSE+ 2021-2027. L’iniziativa è rivolta agli over 65 e punta a favorire benessere, inclusione sociale e partecipazione, valorizzando competenze ed esperienze degli anziani come risorsa per la comunità.

Il bando è aperto a enti del Terzo settore, fondazioni, associazioni sportive e reti associative, anche in collaborazione con scuole, Asl ed enti locali. Le attività previste spaziano da sport e laboratori creativi a progetti di volontariato e vicinato solidale, corsi di alfabetizzazione digitale e laboratori intergenerazionali, fino a sportelli di ascolto e counseling per prevenire isolamento e truffe.

Ogni progetto dovrà coinvolgere almeno 30 partecipanti over 65, avere durata massima di 12 mesi e potrà ricevere un finanziamento tra 30.000 e 50.000 euro. Con questa misura la Regione Abruzzo intende contrastare fragilità e solitudine, promuovendo una società più inclusiva in cui gli anziani siano protagonisti attivi della vita comunitaria.

Le domande potranno essere presentate dalle ore 9.00 del 19 gennaio 2026 fino alle ore 23.59 del 25 gennaio 2026 attraverso lo sportello digitale della Regione Abruzzo https://rasportello.regione.abruzzo.it.