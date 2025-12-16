Chieti: oltre 2 milioni per teatro e musei, visita del Ministro Giuli

CHIETI – Il Ministro della Cultura Alessandro Giuli ha visitato Chieti insieme al presidente della Regione Abruzzo Marco Marsilio, annunciando oltre 2 milioni di euro di finanziamenti per la valorizzazione delle strutture culturali cittadine, con particolare attenzione al Teatro di Chieti e ai musei locali.

La visita ha sottolineato l’importanza del Museo Archeologico Nazionale d’Abruzzo (Villa Frigerj) e del Museo La Civitella, rafforzando il ruolo del patrimonio culturale abruzzese nel panorama nazionale. Momento simbolico è stato l’omaggio al Guerriero di Capestrano, icona dell’archeologia regionale.

La Regione Abruzzo, in sinergia con il Ministero della Cultura, conferma così il proprio impegno per la tutela e la valorizzazione del patrimonio culturale, riconoscendone il valore strategico per lo sviluppo turistico ed economico del territorio.