Abruzzo, oltre 6500 chiamate al 116117: cresce il servizio non urgente

REGIONE – Sono più di 6500 le chiamate arrivate dal 9 giugno, giorno dell’attivazione, al 116117, il nuovo numero unico dedicato alle cure sanitarie non urgenti e ai servizi territoriali. Lo comunica l’assessore alla Salute Nicoletta Verì, a poche settimane dall’avvio di un servizio che sta già mostrando un forte interesse da parte dei cittadini.

Il 116117 permette di ottenere consulenze e indicazioni sanitarie in situazioni non emergenziali, di entrare in contatto con la Continuità assistenziale e di ricevere informazioni sui servizi territoriali. Per le emergenze resta attivo il 112, dedicato esclusivamente ai casi critici.

L’assessore Verì sottolinea che il servizio è attivo 24 ore su 24, gratuito e raggiungibile da telefono fisso e mobile. La centralizzazione delle chiamate ha semplificato l’accesso all’assistenza territoriale, superando la frammentazione dei numeri precedenti. I primi giorni di attività hanno consentito di verificare la piena operatività del sistema e di risolvere alcune criticità legate all’integrazione delle diverse Asl nella centrale unica.

Per l’attivazione del 116117 la Regione Abruzzo ha investito circa 2,5 milioni di euro, finanziati interamente con fondi regionali. La gara è stata bandita a fine 2024 e la centrale operativa è stata localizzata a Guardiagrele.

Verì invita nuovamente i cittadini a utilizzare il servizio per richiedere interventi o consulti sanitari non urgenti, come disturbi lievi, patologie croniche o malanni stagionali. Situazioni che non richiedono il ricorso al 112 né l’accesso ai pronto soccorso, strutture dedicate esclusivamente alle emergenze.