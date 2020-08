Abolito il superticket, parla la senatrice Di Girolamo

Di Girolamo (M5S): grazie al Governo, anche in Abruzzo superticket non si pagherà più da domani 1° settembre

L’AQUILA – La Senatrice Gabriella Di Girolamo ha commentato così l’abolizione del superticket: “Per portare equità nella nostra regione è stato necessario l’intervento del Ministero della Salute che ha uniformato l’abolizione del superticket in tutta Italia. Così, grazie a questo Governo, finalmente, da domani 1° Settembre, anche l’Abruzzo eliminerà questo odioso balzello su un diritto costituzionalmente garantito.

Voglio ricordare che il centro destra alla guida della Regione Abruzzo non ha eliminato il superticket nonostante l’ex Ministro della Salute del M5S Giulia Grillo avesse messo a disposizione i fondi per farlo già dallo scorso anno, e così mentre i cittadini di mezza Italia erano esenti o lo pagavano in base al proprio reddito, gli abruzzesi continuavano a pagare un surplus per avere cura della propria salute; questione sulla quale, con numerosi interventi, si era adoperata anche la capogruppo M5S in Regione Sara Marcozzi.

Scuola e sanità sono servizi essenziali garantiti dalla nostra costituzione e un segno della civiltà italiana di cui sono orgogliosa. Le condizioni economiche non devono e non possono essere un limite all’accesso per i cittadini meno abbienti.

Con il M5S al Governo, “nessuno deve restare indietro” non è solo uno slogan che ci è caro, ma una visione politica e atti concreti. Ringrazio il Ministro Speranza per aver condiviso e portato avanti un punto programmatico del M5S così importante per i cittadini”.