Pescara, cerimonia di commemorazione delle vittime dei bombardamenti

PESCARA – Si è svolta questa sera presso la Sala Consigliare del Comune di Pescara – e non più, causa maltempo, in largo Chiola come previsto inizialmente – la cerimonia di commemorazione delle vittime dei bombardamenti sulla città di Pescara del 31 agosto del 1943.

Una corona di alloro è stata deposta dal sindaco Carlo Masci, dal presidente del Consiglio comunale Marcello Antonelli e dal Prefetto vicario, Carlo Torlontano, in ricordo delle oltre duemila persone che quel giorno di 77 anni fa persero la vita. Presenti, oltre alle associazioni combattentistiche e d’arma con i loro gonfaloni, il presidente del Consiglio Regionale, Lorenzo Sospiri, il presidente della Provincia di Pescara, Antonio Zaffiri, le autorità civili e militari.