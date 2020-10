Abbandono dei rifiuti a Montesilvano: sanzionate 13 persone

Il vice sindaco Cilli: “Attraverso l’uso delle fototrappole siamo riusciti a scoprire altri abbandoni in alcune vie della città”

MONTESILVANO – Prosegue l’azione dell’amministrazione comunale contro l’abbandono dei rifiuti. Il capitano del comando della polizia locale Nino Carletti ha fornito al vice sindaco Paolo Cilli, altri dati relativi agli ultimi venti giorni, riscontrando dalle immagini delle fototrappole 13 irregolarità e abbandoni per un totale di oltre 4.000,00 euro di sanzioni.

“Attraverso l’uso delle fototrappole siamo riusciti a scoprire altri abbandoni in alcune vie della città – afferma il vice sindaco, con delega all’Igiene urbana Cilli –. Il nostro atteggiamento nei confronti di chi lascia i rifiuti in strada è durissimo, l’abbandono denota la più totale inciviltà e la mancanza di rispetto per il luogo in cui vive e per le persone che vi abitano. Purtroppo, paghiamo un prezzo troppo alto per l’assenza di senso civico da parte di persone che gettano incuranti la spazzatura per strada. Tramite questi dispositivi elettronici, riusciamo a risalire ai “furbetti” che lasciano sacchi di rifiuti in luoghi apparentemente non controllati. Nelle prossime settimane aumenteremo il numero delle fototrappole sul territorio. Inoltre aumenteremo anche le cifre delle contravvenzioni per questo tipo di reato, con l’obiettivo di prevenire azioni di abbandono illegale sul territorio”.

“Prosegue l’azione della polizia locale contro gli abbandoni – afferma il capitano Nino Carletti – siamo riusciti a visionare altre immagini di cinque dispositivi situati in via Manin (traversa di via Verrotti), contrada Fonte (Montesilvano Colle), via San Gottardo, via Fonticella, (Colle) e in via Cavallotti. Sono stati effettuati 13 verbali di 309,00 euro, si tratta di persone che hanno abbandonato i rifiuti, tra cui vecchi mobili, per strada o fuori dai cassonetti. Il totale delle sanzioni ammonta a oltre 4.000,00 euro e nei prossimi giorni visioneremo altre immagini che abbiamo al comando”.