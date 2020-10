Coronavirus in Abruzzo, gli aggiornamenti del giorno 12 ottobre 2020

Notizie del 12 ottobre sul Covid-19 in Abruzzo, bollettino e dati: in attesa di aggiornamenti sono 116 i ricoverati, 8 in terapia intensiva

REGIONE – Lunedì 12 ottobre 2020 prosegue l’informazione sul canale Abruzzonews. Andiamo a vedere quali sono le principali notizie in Regione e i dati dell’emergenza Coronavirus. Il bollettino ufficiale del Servizio Prevenzione e Tutela della Salute dell’Assessorato regionale del 9 ottobre parlava di 103 nuovi positivi, 100 ricoverati, 7 in terapia intensiva, mentre gli altri 1.142 sono in isolamento domiciliare con sorveglianza attiva da parte delle Asl. 1.249 positivi, 487 deceduti. 3150 guariti/dimessi.

In Abruzzo, l’11 ottobre, si registravano 77 nuovi positivi su 2278 tamponi analizzati. 39 erano relativi alla Provincia dell’Aquila, 13 a quella di Teramo, 7 a quella di Pescara, 16 quella di Chieti e 2 sulla cui provenienza sono in corso delle verifiche. Nessun decesso. I ricoverati in malattie infettive erano 116 (+6), in terapia intensiva 8 (+1). Gli attualmente positivi erano 1417 (+75).

NOTIZIE SUL CORONAVIRUS GIORNO PER GIORNO

BOLLETTINO CORONAVIRUS IN ABRUZZO, I DATI DEL 12 OTTOBRE 2020

Disponibile nelle prime ore del pomeriggio il bollettino ufficiale del Servizio Prevenzione e Tutela della Salute dell’Assessorato regionale.

AGGIORNAMENTI NEWS

Il bollettino dell’11 ottobre 2020 parlava di 5.456 nuovi casi 4.519 ricoverati, 420 quelli in terapia intensiva; 26 decessi.

Dalla riunione del Cts di ieri nella sede della Protezione Civile sono emersi importanti cambiamenti. Non sarà più necessario il doppio tampone negativo per confermare la fine della quarantena; basterà, infatti, il singolo tamponecon esito negativo per decretare la guarigione di chi si è ammalato di Covid. La quarantena passerà da 14 a 10 giorni, ma solo per le persone in quarantena a scopo precauzionale che hanno avuto contatto stretto con un positivo e per i positivi asintomatici: dopo 10 giorni faranno il tampone e, se negativo, potranno uscire. Per sintomatici positivi la quarantena resterà di 14 giorni.

Tra le misure al vaglio per il nuovo Dpcm ci sono l’incentivazione dello smart working, la possibilità di chiusure localizzate, nuove strette su locali e trasporti e, se necessario, il ripristino del divieto di mobilità tra le Regioni. L’obiettivo principale è quello di evitare un lockdown nazionale e tutelare servizi essenziali, scuola e attività produttive. Tra le ipotesi in campo, lo stop alle feste private e alle convivialità con un limite massimo di trenta persone ai tavoli in locali e sale per cerimonie. Possibile chiusura dei locali a mezzanotte e stop dalle 21 al consumo in piedi di cibo e bevande nei locali.

Il Viminale ha chiarito che per attività motoria si intende la mera passeggiata. Sono esenti dall’obbligo di indossare il dispositivo sanitario di protezione coloro che fanno jogging o corsa, anche a livello amatoriale, e chi va in bici sia per allenamento che per un semplice spostamento.