A Peppe Millanta il Premio Letterario Internazionale Montefiore

Oggi la premiazione presso il Teatro Malatesta di Montefiore Conca

ABRUZZO – L’autore abruzzese Peppe Millanta, ideatore della scuola di scrittura Macondo di Pescara, con l’opera Rukelie si è aggiudicato l’ottava edizione del Premio Letterario Internazionale Montefiore, indetto dalla Associazione Pegasus di Cattolica con il patrocinio della regione Emilia Romagna.

Rukelie, l’opera dedicata al pugile sinti Johann Trollman, che osò sfidare il nazismo, continua così il suo percorso di successi aggiudicandosi il suo trentesimo premio in poco meno di diciotto mesi. L’opera, come corto teatrale, è stata portata in scena in numerose parti d’Italia dall’attore pugliese Antonio Anzilotti.

La premiazione avverrà oggi, domenica 30 settembre presso la splendida cornice del Teatro Malatesta di Montefiore Conca (Rn)

Foto di Matteo Pantalone