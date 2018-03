A Penna Sant’Andrea giornata con i campioni dello sport per la presentazione della start-up “ApeRegina”

PENNA SANT’ANDREA (TE) – Nella gremita Sala Polifunzionale del Comune di Penna Sant’Andrea si è svolta ieri mattina la presentazione della start-up “ApeRegina” nata per la valorizzazione dei prodotti naturali, quali pappa reale e polline, per la realizzazione di un’innovativa linea di integratori sportivi. E proprio i grandi campioni dello sport hanno tenuto a battesimo l’iniziativa, nata da un’idea di Gianpaolo e Silvano Calvarese, rispondendo alle numerose domande degli oltre 300 studenti dell’Istituto Comprensivo “Falcone-Borsellino”, che include le scuole dei comuni di Penna Sant’Andrea, Basciano e Teramo.

Del team del progetto di orientamento “Allenarsi per il Futuro” hanno portato le loro testimonianze il campione olimpico Pino Maddaloni, la campionessa italiana juniores degli 800 e 1500gin, Gaia Sabbatini, la tennista vincitrice del Roland Garros Mara Santangelo, la campionessa olimpica e mondiale di ginnastica ritmica Daniela Masseroni, il cestista italiano ed ex capitano della nazionale Marco Mordente e l’oro olimpico e team manager della nazionale italiana di taekwondo Carlo Molfetta.

La giornata, moderata dal vicepresidente Risorse Umane e Organizzazione Bosch Sud Europa, Roberto Zecchino, e da Laura De Berardinis, ha visto la partecipazione di numerose autorità istituzionali: a fare gli onori di casa il sindaco di Penna Sant’Andrea, Severino Serrani, il presidente della Provincia, Renzo Di Sabatino, il vicepresidente del Consiglio Regionale, Paolo Gatti, il presidente del Consiglio comunale di Ascoli Piceno, Marco Fioravanti, le dirigenti scolastiche Letizia Fatigati e Caterina Provvisiero, il presidente del Consorzio nazionale per la produzione e valorizzazione della pappa reale (CoPait), Bruno Pasini.

“Prodotti di altissima qualità, realizzati con ingredienti al 100% naturali, che nascono dopo due anni di ricerca e sperimentazione condotta insieme all’Università di Teramo – ha spiegato l’arbitro di serie A e ingegnere ambientale, Gianpaolo Calvarese –. Questo progetto si avvale di importanti sinergie istituzionali e mira a valorizzare i prodotti naturali del territorio e dell’intero Abruzzo, regione verde d’Europa, dei Parchi e delle aree protette”.

Gli “educallenatori” testimonial della giornata hanno interagito continuamente con gli studenti, raccontando i loro successi sportivi, così come i momenti difficili, e invitato i ragazzi a non arrendersi nel perseguimento dei loro obiettivi di crescita personali e professionali. Il messaggio dello sport come metafora di vita, dell’ “Italia in salita”:

“L’importante non è quante volte cadi ma quante di rialzi – ha detto ai ragazzi l’oro olimpico Pino Maddaloni -, ho vinto le Olimpiadi proprio imparando a non cadere più. Partivo da Scampia, dove non c’erano strutture per allenarsi né grande cultura dello sport, e in molti dicevano che non ero portato per il judo, ma ho dimostrato loro che non conta dove si parte, solo dove si riesce ad arrivare”.

Dell’importanza di perseguire i propri traguardi con grande determinazione hanno parlato anche gli sportivi teramani Marco Mordente e Gaia Sabbatini. La mattinata si è conclusa con l’esibizione della ginnasta Daniela Masseroni. Nel pomeriggio gli sportivi, in una sorta di “Miniolimpiadi”, si alleneranno insieme ai ragazzi nei centri e circoli sportivi teramani.