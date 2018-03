Lilt Pescara: ‘Settimana Nazionale della Prevenzione Oncologica’ a Penne

PENNE (PE) – Trasferta a Penne oggi, giovedì 22 marzo, per la ‘Settimana Nazionale della Prevenzione Oncologica’ promossa dalla Lilt – Lega Italiana Lotta ai Tumori – Sezione di Pescara che, a partire dalle 10, presenterà il Progetto ‘Sistema Salute 2019’ agli studenti dell’Istituto Superiore ‘Luca da Penne – Mario dei Fiori’. A incontrare i ragazzi delle classi prime delle Sezioni G ed F del Liceo Artistico, e le classi prime sezioni A, B e D del Liceo Scientifico, sarà il Presidente della Lilt Pescara, il professor Marco Lombardo, Coordinatore della Lilt Abruzzo, con la psiconcologa della Lilt, la dottoressa Maria Di Domenico, i volontari della Lilt e i rappresentanti della Coldiretti, partner della Lega nella Campagna 2018.

“La giornata di giovedì – ha spiegato il professor Lombardo – sarà l’occasione per unire due momenti di informazione-divulgazione sulle tematiche della prevenzione oncologica: da una parte porteremo direttamente negli spazi di una scuola la Settimana Nazionale della Prevenzione, partita sabato scorso e che si concluderà domenica, una Campagna che vede il proprio simbolo nell’olio extravergine d’oliva che è l’alimento anticancro e antiossidante per eccellenza. Ed è da questo simbolo che parte la nostra campagna sulla prevenzione primaria, che si fonda su un sano stile di vita, dunque il mangiare in modo corretto, consumando almeno 5 volte al giorno frutta e verdura, evitando i grassi e i dolci, oltre all’alcol, svolgendo un regolare movimento fisico ed evitando di contrarre virus che sono la finestra sui tumori, come l’Hpv o l’Epatite C. Contemporaneamente avvieremo anche con gli studenti di Penne la Campagna del Progetto ‘Sistema salute 2019’ con il quale andremo a formare i ragazzi per renderli ‘Operatori della prevenzione’ primaria, secondaria e terziaria. Nel corso di alcuni incontri successivi i ragazzi sceglieranno un tema su cui lavorare, come la lotta al fumo di sigaretta, la prevenzione del tumore al seno, la lotta all’Hpv, l’importanza del sottoporsi a controlli periodici per monitorare il proprio stato di salute, temi sui quali elaboreranno un prodotto finale che andranno a presentare nel corso del tradizionale Convegno nazionale della Lilt”.

L’incontro di giovedì, a partire dalle 10, si svolgerà nell’Aula 13 del Liceo Artistico e si aprirà con il saluto del Dirigente scolastico Eleonora Dell’Oso, seguita dal presidente Lilt Marco Lombardo; dalla dottoressa Patrizia Pompilio, esperta in Scienze naturali e rappresentante di un’azienda agricola di Ortona e della Coldiretti, che parlerà della sua esperienza nell’azienda agricola e dell’importanza del consumo di frutta e verdura fresca a chilometro zero in età adolescenziale. Chiuderà la giornata la psiconcologa Di Domenico che illustrerà il progetto ‘Sistema salute 2019’. Intanto domani la Settimana Nazionale della Prevenzione Oncologica si svolgerà anche a Pescara nel mercato di Campagna Amica-ex mercato ittico; gli appuntamenti proseguiranno venerdì 23 marzo dalle 15 alle 18 con la Lilt che sarà negli spazi di Auchan all’aeroporto; sabato 24 marzo, dalle 9.30 alle 19, in piazza Salotto con il Gazebo Lilt; la Campagna si concluderà domenica 25 marzo, dalle 16 alle 19, sempre dentro Auchan in aeroporto.