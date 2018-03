Eventi Abruzzo weekend 23-25 marzo 2018: il programma

Cosa fare nel weekend in Abruzzo. Musica, divertimento, gusto e tradizione a Pescara, Chieti, L’Aquila, Teramo. I principali appuntamenti previsti

Giornate FAI, visite guidate, spettacoli teatrali, musica dal vivo. Sono davvero tanti gli appuntamenti in tutta la Regione in questo primo weekend di primavera scandito dal ritorno dell’ora legale. Ci permettiamo di darvi qualche suggerimento, rimandandovi comunque al nostro consueto calendario giornaliero, in costante aggiornamento, per i dettagli e per tutte le altre iniziative in programma. Su Facebook e Twitter è possibile seguire le pagine dove troverete tutti gli eventi presenti nel nostro calendario.

Il programma nel fine settimana 23-25 marzo 2018

Sabato e domenica torna l’appuntamento, per il ventiseiesimo anno, con le giornate FAI di primavera: apertura di siti a Pescara, Chieti, L’Aquila e Teramo e provincia.

Provincia di Pescara

SAGRE/MANIFESTAZIONI – Dal 23 al 25 marzo al Museo d’Arte Moderna Colonna si svolge la quinta edizione dello Yoga Festival.

PRESENTAZIONE LIBRI/CULTURA – Venerdì alle ore 18 al Mediamuseum di Pescara Vittorio Di Michele e Marco Presutti dialogano con Annacarla Valeriano sul suo libro Malacarne. Donne e manicomio nell’Italia fascista. Sabato alle ore 17.30 al Comune di Pescara si presenta il volume Le costituzioni italiane 1796-1948 di Enzo Fimiani. Domenica presso la Libreria Feltrinelli alle ore 17 presentazione del libro D’amore e di Baccalà di Giovanna Di Lello.

MOSTRE – Prosegue la mostra Impressione e Verità al Museo Paparella.

CONCERTI/MUSICA CLASSICA – Sabato al The spheres di Montesilvano concerto di solo viola con Jesus Rodolfo Rodriguez (ore 19). Al Florian Metateatro concerto del pianista Claudio Filippini (ore 21).

MUSICA DAL VIVO – Venerdì a Il Saloon di Popoli tributo a Rino Gaetano in compagnia dei CiMandaRino(ore 22), al Loft 128 a David Bowie con i Terzacorsia (ore 22), allo Jammin Club ai Coldplay con gli Atlas (ore 22). Allo Scumm live dei We are waves (ore 22), al MamiWata de il Giardino degli specchi e degli Homa (ore 23). Sabato al Futuro Imperfetto live del duo canadese Julian & Jesse (ore 21), allo Scumm dei The Marigold (ore 21), allo Jammin Club degli Aneurisma (ore 22), all’Orange Taverna Italica degli Stronger than all (ore 23), al Tocci Oppidum dei Banda Larga (ore 22.30). Al Loft 128 tributo ai Nirvana in compagnia dei Bliss (ore 23). Musica Anni 90 a cura dei Radio Supernova al One & co. di Montesilvano (ore 23). Domenica all’Osteria della Musica di Cepagatti concerto dell’Hammond Trio (ore 21) e al Loft 128 set acustico con chitarra e voce di Davide Orlando che riproporrà i grandi successi di Eddie Vedder (ore 22.30)

DIVERTIMENTI – Sabato ai Giardini del the serata spettacolo di musica e danza rinascimentale e barocca in europa ai tempi della scoperta di cioccolata (ore 20.30). Si gioca al Cervellone quiz a La spiga d’oro di Cepagatti (ore 21).

DISCO – Venerdì si balla alla Discoteca Moma, El Guiro Disco Club, Cantieri Urbano, Qube e all’Unicentro (milonga). Sabato serata latina al Fico’s, Medusa e Nettuno Beach Club. Ma ci si può scatenare anche al Megà, Qube, Cantieri e Magika e al Mega con dj Fargetta. Liscio e balli di gruppo all’Unicentro.

BAMBINI – Sabato al Mediamuseum Pescara va in scena I musicanti di Brema (ore 17). Domenica all’Auditorium Flaiano terza edizione di Abrakadabra for kids, il gran galà della magia per bambini (ore 16); presso la Società di Mutuo Soccorso di Spoltore Estrodestro mette in scena Drawn Tales, spettacolo con e per bambini (ore 16).

Provincia di Chieti

SAGRE/MANIFESTAZIONI – Da venerdì a domenica torna la Fiera Nazionale dell’Agricoltura che quest’anno taglia il nastro per la cinquantasettesima volta.

SPIRITUALITA – Venerdì festa della Sacra Spina a Vasto. Sabato è la volta de La Passione, sacra rappresentazione a Chieti e della Via Crucis vivente a Francavilla al mare. Domenica Via Crucis e Passione vivente a Vasto e Bucchianico.

PRESENTAZIONE LIBRI/CULTURA – Venerdì alle ore 18 presentazione del libro Raccontami tu di Maria Stella Lippolis alla Libreria Ipercoop del Centro d’Abruzzo di San Giovanni Teatino de L’assente di Sandro De Nobile. All’Enomuseo di Tollo alle ore si parla di Bambole volanti nel periodo della Quaresima con Vilma Recchia.

MOSTRE – Prosegue al MuMi di Francavilla il progetto fotografica C’é chi dice donna. Da sabato al Civico 21 di Roccascalegna mostra personale di pittura del maestro acquerellista abruzzese Juan Alfredo Parisse e al Museo Barbella Le donne della Bibbia.

TEATRO – Venerdì al Teatro Marrucino va in scena Le Baruffe, commedia in due atti, in dialetto abruzzese, tratta da le Baruffe chiozzotte di Carlo Goldoni (ore 21). Sabato sempre al Teatro Marrucino è la volta de Uomini sull’orlo di una crisi di nervi (ore 21), Al Teatro Rossetti di Vasto è la volta di Sachertorte (ore 21.30), al Teatro comunale di Atessa di Un comico fatto di sangue.



CONCERTI/MUSICA CLASSICA – Domenica concerto della settimana Santa al teatro Comunale di Orsogna (ore 18).

MUSICA DAL VIVO – Venerdì da Schiavone & co tributo a Pino Daniele in compagnia de I fiori nel deserto (ore 21). Live dei The Escort al Cueva Brigante (ore 22) dei Sleepwalkers allo Stammtisch Tavern (ore 22) e dei La Base alla Caffetteria Fenaroli (ore 22). Sabato live di Andrea Grossi al Teatro Comunale di Orsogna (ore 21) e degli Axound all’Auditorium Comunale di Guardiagrele (ore 21), de Le vie delle Indecisioni al Primo (ore 21), delle Direzioni Parallele al Green Shark di Perano (ore 21.30). E ancora sul palco del Beat cafe di san Salvo salirà il gruppo sardo dei Forelok (ore 29, allo Stammtich Tavern si rende omaggio alla musica di Amy Winehouse (ore 22) e al Caffè degli artisti a quella di Nek.

DIVERTIMENTI – Venerdì Cronocena con delitto al Ristorante La Dea di Chieti (ore 20.30). Sabato visita guidata alla Cantina Tollo con degustazione (ore 10.30), e alla Via Tecta (dalle 15.30). Sabato a Palazzo Sirena serata all’insegna della tradizione popolare abruzzese in compagnia del cantastorie Roppopo (ore 21). Domenica si gioca al cervellone al Gran Caffè D’Urbano (ore 21).

DISCO – Venerdì serata latina all’Amadeus di Brecciarola. Domenica si balla all’Arhea latina, al The Hostel, al Tacco 12.

SPORT – Domenica Granfondo d’Abruzzo a Francavilla, gara ciclistica e a Scerni Trofeo Ventricina di mountainbike.

Provincia dell’Aquila

SAGRE/MANIFESTAZIONI – Domenica a Pescocostanzo terza edizione di Vette e forchette, la manifestazione nata con l’obiettivo di promuovere e valorizzare il territorio e il borgo.

PRESENTAZIONE LIBRI/CULTURA – Sabato al Palazzo del Capitano di Castelvecchio Calvisio conferenza su Teofilo Patini (ore 17.0).Domenica alle ore 20.00 all’Irish café di l’aquila Giuseppe Tomei festeggia la pubblicazione del suo primo libro Io non c’ero.

MOSTRE – Prosegue alla Sharky Art Gallery la mostra Borderland-Mediterraneo. Allo Spazio Maw di Sulmona Landscapes con i dipinti di Sergio Ottoni.



TEATRO – Sabato al Teatro Caniglia di Sulmona show dei Paintbox che prende spunto dai brani selezionati fra i più rappresentativi album dei Pink Floyd (ore 21). Domenica il Teatro de Marsi di Avezzano propone Le avventure di un povero cristiano, con Lino Guanciale (ore 21).

CONCERTI/MUSICA CLASSICA – Sabato il complesso musicale aquilano Gli Archi del Cherubino porta all’Auditorium del Parco le Quattro Stagioni di Antonio Vivaldi (ore 18). Al Muspac èla volta del bluesconcerto per voci a cappella (ore 10).

MUSICA DAL VIVO – Venerdì sound gipsy latino al Ristorante Andalucia (ore 20), al Soulitchen si Sulmona tributo agli Oasis (ore 20). Live dei The Neinteenhey!tee al Monthi’s Irish Pub (ore 22.30), di Amelia con apertura de Le Vie delle Indecisioni all’Irish Cafe (ore 22.30). Sabato live dei Siberia al Soulkitchen (ore 20), dei Lowlands allo Spazio Rimediato (ore 21), del Trio Jazz De Paula-Rapinesi-Colellaall’Irish Cafè (ore 22.30). Tributo a Max Pezzali e agli 883 in compagnia degli 8cento8anta3 al Divino cafè di San Demetrio ne Vestini (ore 22.30). Domenica tributo a Renato zero al Ridotto del Teatro Comunale (ore 18).

DIVERTIMENTI – Venerdì al Ristorante Il Simposio di Avezzano degustazione di champagne (ore 20.30), cena spettacolo al Moon Village al 910 de L’Aquila (ore 20.30). Sabato Benji e Fede firmano il loro nuovo album “Siamo solo noise” presso L’Aquilone Centro Commerciale di L’Aquila a partire dalle ore 13. All’Auditorium del Parco proiezione del primo cortometraggio diretto da Giovanni Berardi e Luca Ventura Cinque, About You (ore 20). Cronocena con delitto al Ristorante Parco dei pini (ore 21); cena spettacolo alla Casetta nel Parco (ore 21).

DISCO – Venerdì si balla alla Mala Lengua, Sabato al Fragile e alla Pinacoteca.

Provincia di Teramo

SPIRITUALITA – Domenica La Passione di Cristo a Villa Bozza di Montefino.

MOSTRE – Prosegue fino al 31 marzo presso il Laboratorio per le Arti contemporanee Mostra personale HIV/AIDS di Paolo Di Giosia. Da sabato presso il Museo d’arte dello Splendore di Giulianova si può visitare la mostra Enigma e bellezza, dedicata alle opere dell’ artista romano Emiliano Alfonsi.

PRESENTAZIONE LIBRI/CULTURA – Venerdì al Bar las Vegas di Giulianova presentazione del libro L’Assente di Sandro Del Gudice (ore 21.15). Sabato a Teramo Scambialibro di marzo (ore 17).

CONCERTI/MUSICA CLASSICA – Venerdì presso la Sala Polifunzionale della Provincia di Teramo concerto del violoncellista Michele Marco Rossi (ore 21).

MUSICA DAL VIVO – Venerdì al Dejavu di Sant’Egidio alla Vibrata live dei Siberia e degli Young Nope (ore 22), al Babila delle Direzioni Parallele (ore 22.30). Sabato live dei Wild Acoustic Trio all’Insyde Cafè di Sant’Egidio alla Vibrata (ore 21), di Domenico Imparato all’Officina (ore 22), del Distretto 13 al Cult di Giulianova (ore 22.30). Sabato live dei Balmhorea al Teatro Comunale di Atri (ore 21). Domenica Direzioni Parallele in concerto al Mc Dream di Villa Lempa (ore 18).

DIVERTIMENTI – Venerdì cena e dopocena a Casa de Campo a Mosciano Sant’Angelo e all’Osteria Centolire di Colonnella cena spettacolo con Gigi e Andrea.Karaoke sabato dal pugliese a Tortoreto e all’On the Road di Silvi Marina, domenica al One Hundred.

DISCO – Venerdì si balla latino al BluMax di Tortoreto. Musica Anni 70/80 e 90 all’On the road di Silvi. Sabato serata latina in una delle due sale del One Hundred di Martinsicuro(l’altra, Joy, è dedicata alla disco commerciale), al Mamboking di Torricella sicura, al Modà di Colonnella. Domenica ai balla afro, twerk e hip hop al One Hundred (ma anche reggaeton dopo il Karaoke), cubano all’On the road di Silvi e al Novavita Beach a Giulianova.

E per finire, si segnalano le ultime ciaspolate di stagione, favorite dalla neve presente ancora in abbondanza, organizzate dalle Associazioni sportive. Per chi preferisse, invece, un passatempo più tranquillo come il cinema ricordiamo la nostra sezione dedicata dove trovare gli indirizzi e numeri di telefono delle principali sale d’Abruzzo.