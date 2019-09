72° Trofeo Matteotti: divieti di transito, sosta e fermata

PESCARA – In occasione del 72° Trofeo Matteotti, che si terrà nella giornata del 22 settembre 2019, dalle ore 10 alle 16.30 circa, il Comune di Pescara comunica che, con Ordinanza Dirigenziale n.464 del 11/09/2019 ha istituito divieti di transito e di sosta nelle vie cittadine che saranno percorse dagli atleti. Il ritrovo sarà presso l’Area di risulta della vecchia stazione ferroviaria alle ore 8.30 circa mentre alle 10.30 ci sarà il raduno partecipanti, ore 10.45 appello ed incolonnamento, ore 11.00 sfilata della carovana da: area di risulta / Corso Vittorio Emanuele II°, / Via Silvio Pellico / via Leopoldo Muzii / Viale della Riviera Nord / Via Cavour / Via A. Diaz / Via Cadorna / Piazza Duca degli Abruzzi.

Vediamo nel dettaglio i vari punti previsti dalla suddetta ordinanza:

L’istituzione del divieto di sosta e di fermata, ad eccezione dei mezzi al seguito della manifestazione, sull’intero tracciato di Via Gioberti, dalle ore 8,00 alle ore 20,00 del giorno 22 Settembre 2019; l’istituzione del divieto di transito e di sosta dalle ore 7,00 alle ore 11,30 nel giorno 22/09/2019, in Viale della Riviera Nord per il tratto compreso tra Largo Mediterraneo e l’incrocio con Via Cavour; l’istituzione del divieto di transito, di sosta e di fermata dalle ore 8,30 alle ore 11,30 nel giorno del 22/09/2019 sul seguente tracciato stradale: Area di Risulta, Via Leopoldo Muzii, Viale Riviera Nord, Via Cavour, Via A. Diaz, Via Cadorna, Piazza Duca degli Abruzzi; il divieto di transito, di sosta e di fermata con rimozione forzata dalle ore 7,00 alle ore 17,30 circa del giorno 22/09/2019, sul seguente percorso: P.za Duca degli Abruzzi (partenza ufficiale della gara) / viale Bovio / via L. Da Vinci / via Del Santuario / Largo Madonna dei Sette Dolori / Via Tiberii / Strada Colle di Mezzo / Strada Pandolfi / Via di Sotto / Bivio Colle Caprino / Fosso Mazzocco / bivio Montesilvano Colle / Strada Provinciale per Santa Filomena / Santa Filomena / via Naz. Adriatica / P.za Duca degli Abruzzi; l’istituzione del divieto di sosta e fermata con rimozione forzata, ad eccezione dei mezzi al seguito dell’organizzazione della manifestazione, in Piazza Duca degli Abruzzi (ambo i lati) dalle ore 20,00 del giorno 20/09/2019 fino alle ore 20,00 del giorno 22/09/2019, per consentire le operazioni di allestimento e di smantellamento delle tribune, nella zona del traguardo della manifestazione ciclistica succitata; il divieto di accesso in Piazza Duca degli Abruzzi ad esclusione dei mezzi al seguito della manifestazione, da Via Cavour e da Via Segantini, dalle ore 10,00 fino alle ore 20,00 del giorno 22 Settembre 2019; l’istituzione del divieto di sosta con esclusione dei mezzi al seguito dell’organizzazione della manifestazione, sull’area di risulta, dalle ore 15,00 alle ore 20,00 del giorno di sabato 21/09/2019 e dalle ore 6,00 alle ore 14,00 di domenica 22/09/2019, per consentire ai mezzi accreditati dalla direzione dell’organizzazione di accedere alle aree di ritrovo della corsa;

DISPONE

che le Forze di Polizia di cui agli artt. 11 e 12 del D. L.vo 30.4.1992, n. 285 (Codice della Strada),

sono incaricate della esecuzione e della verifica dell’osservanza della presente ordinanza;

sono incaricate della esecuzione e della verifica dell’osservanza della presente ordinanza; che il Settore della Pianificazione della Mobilità e dei Trasporti, Servizio manutenzione stradale

provveda, per tempo, all’installazione di idonea segnaletica conseguente al presente atto;