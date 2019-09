Digitalmeet 2019, ecco dove si svolgerà la sezione Abruzzo

GROTTAMMARE (AP) – Dal 22 al 27 ottobre si svolgerà in tutta Italia la 7° edizione del DigitalMeet, il più grande festival italiano dell’alfabetizzazione digitale, organizzato da Fondazione Comunica. La Sezione Regionale Marche-Abruzzo della Fondazione, rappresentata da Partner Srl di Spinetoli (AP), propone per questa edizione un tema attualissimo e per varie ragioni utile ed interessante per tutti i Comuni del nostro territorio.

Nel pomeriggio del 25 ottobre, a Grottammare (AP), dalle 14.30 si svolgerà l’evento gratuito “Smart Cities: città, cittadini e tecnologie”, patrocinato da ANCI Marche e ALI-Lega delle Autonomie Locali.

Molte saranno le personalità di spicco del settore che interverranno (tra cui il Prof. Giuseppe Losco di UNICAM, il Prof. Gian Marco Revel di UNIVPM ed il Prof. Henry Muccini di UNIVAQ) ed altrettanti i casi reali di successo che verranno presentati.

Inoltre la novità di quest’anno è che l’evento sarà in parte co-creato dagli stessi partecipanti. Come?

È stata lanciata una call di idee che sta già ricevendo molte risposte, indirizzata alle Pubbliche Amministrazioni e ad aziende o startup operanti nei settori in ambito Smart City, per far sì che ogni esigenza trovi la sua risposta: da un lato gli enti pubblici possono indicare la tematica che desiderano maggiormente approfondire durante l’evento (o una problematica/esigenza riscontrata nel proprio Comune che potrebbe essere risolta con tecnologie Smart), dall’altra le aziende possono selezionare il settore specifico di appartenenza.

Obiettivo principale dell’evento è proprio quello di far incontrare le Pubbliche Amministrazioni e le aziende del settore, domanda ed offerta, creando un networking più interessante e il più pragmatico possibile.

Nelle prossime settimane saranno forniti ulteriori dettagli sul programma.

Il link per rispondere alla call di idee è: www.digitalmeet-marcheabruzzo.webnode.it