“7 in un colpo”, Marco Lucci presenta lo spettacolo a Città Sant’Angelo

CITTÁ SANT’ANGELO – Il Florian Metateatro dopo il successo del Festival Vetrina di Teatro ragazzi Palla al Centro, propone un’altra occasione di formazione che ruota attorno al mondo del teatro ragazzi: sarà infatti a Pescara, negli spazi del Florian Espace da venerdì 6 a domenica 8 agosto, il maestro di muppets italiano Marco Lucci, per una tre giorni di laboratorio dedicato ai pupazzi e alla loro animazione.

Il mondo del teatro di figura è infatti sempre di più nel panorama teatrale fonte di stimolo e creatività, che trova nel teatro ragazzi il suo terreno naturale. Marco Lucci presenterà poi uno dei suoi spettacoli di maggior successo “7 in un colpo”, che andrà in scena a Città Sant’Angelo nella rassegna curata dal Florian, in collaborazione con il comune, Tutti a Teatro! Estate, la sera di domenica 8 agosto alle 21.00 presso il bel teatro Comunale ultimo appuntamento dell’edizione 2021.

Una fiaba che va dai Grimm alle storie tradizionali umbre, per narrare di un piccolo sarto alle prese con un’avventura più grande di lui. Uno spettacolo a tecnica mista, attore pupazzi con Marco Lucci, regia di Matthias Traeger per un pubblico di bambini dai +4 anni.

Marco Lucci, classe ’78, burattinaio, con il suo progetto teatrale fondato in Umbria nel 2005, il Laborincolo, approfondisce i linguaggi e le forme del teatro di figura, rivolgendosi al pubblico dell’infanzia con storie non infantili e sperimentando le capacità espressive di questi strumenti teatrali. Ha prodotto spettacoli di burattini, marionette, marionette da tavolo, pupazzi, muppet con storie classiche e moderne e calcato i teatri di Italia, Svizzera, Austria, Germania, Ecuador.

Con lo spettacolo Zac! Colpito al cuore, ha vinto il Premio Eolo Awards 2016 “migliore novità di teatro di figura” , con un attore e i muppets animati a vista. Nei suoi spettacoli Marco Lucci, non solo realizza gli splendidi pupazzi, ma è lui stesso attore animatore, nella migliore tradizione del teatro di figura.

Il laboratorio residenziale di Marco Lucci è parte del progetto pluriennale Oikos – Residenza per Artisti nei Territori, riconosciuto e sostenuto dalla Regione Abruzzo e dal Mic-Ministero della Cultura. Per info sms o whatsapp 393.9350933 . Per lo spettacolo biglietto unitario di 5€. E’ vivamente consigliata la prenotazione via messaggio o whatsapp al numero 393.9350933