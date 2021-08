Arte in Natura, presentazione del catalogo a Isola del Gran Sasso

ISOLA DEL GRAN SASSO – Prosegue la fertile stagione culturale a San Pietro di Isola del Gran Sasso (TE), dove domenica 8 agosto 2021 ore 18.00 presso la Scuola Verde verrà presentato il catalogo Arte in Natura – percorsi artistici per un museo all’aperto 2004-2020.

Il catalogo Arte in Natura documenta il percorso dei primi sette anni del progetto nato, – su iniziativa della Scuola Verde, nelle persone di Giuliano Di Gaetano e Giovanna Cortellini, in collaborazione con l’artista Jörg Grünert, scultore e performer, e l’attrice Cam Lecce dell’associazione Deposito Dei Segni, – per promuovere la valorizzare del borgo di San Pietro, della sua comunità e del Parco Nazionale del Gran Sasso-Monti della Laga, attraverso l’arte in una visione di ecologia della mente per sviluppare un pensiero organico ed evolutivo d’interazione tra natura ed essere umano.

Il catalogo si avvale del testo critico Il museo open space “Arte in Natura” in San Pietro di Isola del Gran Sasso (Azioni interdisciplinari) 2004-2020 del critico d’arte Antonio Gasbarrini.

Il progetto Arte in Natura, con la direzione artistica e la realizzazione di opere di Jörg Grünert, e nel 2015 anche dell’artista Pasquale Liberatore, è connotato da diversi segmenti: l’atelier artistico per la realizzazione delle opere, la bottega d’arte con la fervida partecipazione della comunità per la realizzazione del murale e delle scritte calligrafe sui muri di San Pietro, scritte riferite al libro della scrittrice Lucia Marcone “La donna di Carbone”, il laboratorio naturalistico-artistico Naturarte, le mostre d’arte contemporanea che ogni accompagnato il progetto, e poi i tanti momenti dei racconti orali scambiati con gli anziani del borgo e la comunità.

Gran parte delle opere dell’artista tracciano il percorso del museo d’arte all’aperto che dal borgo di San Pietro si estende al territorio naturale circostante, disegnando una mappa che congiunge ed unisce gli abitanti e la natura, a partire dalla Scuola Verde, alla fontana e il mosaico della salamandra nel Parco giochi dei bambini, alle sculture sul Sentiero Italia, alle scritte calligrafe e al murale realizzato nella piazza centrale che immette per le strade del piccolo borgo di San Pietro.

Il catalogo è realizzato con il contributo finanziario della Regione Abruzzo Servizio Beni e Attività Culturali L. R. n. 55/2013 e della FISAC/CGIL Abruzzo-Molise, con la collaborazione dell’Associazione Deposito Dei Segni Onlus, Scuola Verde, Associazione Taruss, il patrocinio gratuito del Comune di Isola del Gran Sasso e dell’Ente Parco Nazionale del Gran Sasso-Monti della Laga.

Il catalogo è presentato nell’ambito della VIII edizione del progetto Arte in Natura, facente parte del programma Secondo NaturaA, promosso dalla Scuola Verde di San Pietro di Isola del Gran Sasso (TE).

Associazione Deposito Dei Segni – Scuola Verde

Per Info: depositodeisegni@gmail.com + 39 348 7426429 – info@scuolaverde.com +39 335 1048320

Per approfondimenti link del catalogo: https://issuu.com/deposito_dei_segni/docs/arte_in_natura