50 anni dell’Archeoclub Pescara: il programma degli incontri

PESCARA – In concomitanza con le celebrazioni nazionali, appuntamento in città con un ciclo di incontri, mostre e presentazione delle attività svolte negli anni, raccolte in due volumi, per celebrare i 50 anni dell’Archeoclub Pescara. Nella Sala Favetta del Museo delle Genti d’Abruzzo c’è l’esposizione LʼArcheoclub e la ceramica in Abruzzo (visitabile dal 6 al 10 novembre dalle 16 alle 20 e domenica 7 novembre anche la mattina dalle 10 alle 13).

Fino a mercoledì, poi, si susseguono le conferenze tematiche, sempre nella Sala Favetta, alle 18. Gli incontri sono dedicati alla Valle Giumentina, agli studi, ricerche e scavi realizzati in collaborazione tra UdA e Archeoclub, ceramica rinascimentale di Castelli e alla collaborazione trentennale tra la Soprintendenza regionale e l’Archeoclub in provincia di Pescara.

PROGRAMMA

Primo appuntamento domenica 7 novembre alle 18 nella Sala Favetta. L’incontro è dedicato a Gli scavi del sito Paleolitico inferiore di Valle Giumentina di Elisa Nicoud, CNRS CEPAM Nizza, responsabile degli scavi dellʼÉcole française de Rome a Valle Giumentina, con proiezione del film. Lunedì 8 novembre, Studi, ricerche e scavi in collaborazione tra UdA e Archeoclub di Oliva Menozzi, docente Università G. dʼAnnunzio – Chieti e Maria Cristina Mancini, docente Università G. dʼAnnunzio – Chieti. Martedì 9 novembre, La ceramica rinascimentale di Castelli: la riscoperta di una grande stagione artistica, di Vincenzo de Pompeis, Presidente della Fondazione dei Musei Civici di Loreto. Mercoledì 10 novembre, Trentʼanni di collaborazione tra Soprintendenza regionale e Archeoclub nella provincia di Pescara di Andrea R. Staffa, funzionario archeologo – Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per le province di Chieti e Pescara.

Per accedere alla manifestazione è necessario il Green Pass.