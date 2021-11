“Safety e Security della navigazione marittima”, il bilancio del seminario

PESCARA – Nella giornata del 5 novembre presso la Capitaneria di Porto di Pescara si è tenuto un seminario inerente la “Safety e Security della navigazione marittima” nell’ambito del Master di 2^ livello in Diritto ed Economia del Mare, promosso dalla Camera di Commercio di Pescara in collaborazione con l’Università degli studi di Teramo, che attraverso il Centro Ricerche Giuridiche, svolge un’attività scientifica, formativa e culturale per l’approfondimento delle tematiche del mare, della pesca e delle risorse marine, dei trasporti marittimi ed aerei, dell’ambiente e della tutela del territorio, della portualità, del turismo del mare e della nautica da diporto.

Tale Centro – unica struttura nel suo genere realizzata ed operante in Italia – organizza e svolge un Corso di Perfezionamento post –Laurea in Diritto ed Economia del Mare di durata annuale, che dall’anno 2000 ha ottenuto il riconoscimento di “Master”, a favore di laureati in Giurisprudenza, Scienze Politiche, Economia e Commercio, Architettura, Ingegneria, Lingue, Sociologia ed altre Lauree specialistiche ritenute equivalenti.

I partecipanti hanno dapprima visitato la Centrale Operativa della Capitaneria di Porto di Pescara, entrando in contatto con quelle che sono le procedure operative ed i sistemi di gestione di cui si avvale il Corpo delle Capitanerie di Porto per lo svolgimento dei propri compiti istituzionali, e successivamente hanno seguito la lezione tenuta dal Capitano di Corvetta Cosimo ROTOLO, in servizio presso la sede della Capitaneria di Pescara.

La giornata si è conclusa con il saluto rivolto ai frequentatori del Direttore Marittimo dell’Abruzzo, del Molise e delle isole Tremiti Capitano di vascello (CP) Salvatore Minervino.