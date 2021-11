Chiara Tarquini e Raffaele Di Berto in concerto a Pescara: ecco quando

PESCARA – Sabato 6 Novembre alle ore 18 il soprano Chiara Tarquini e il pianista Raffaele di Berto saranno i protagonisti di un importante appuntamento lirico presso l’Auditorium del Conservatorio “L. d’Annunzio” di Pescara. Il concerto “dedicato a Chiara” appartiene alla rassegna “I Concerti dell’Accademia”, promossa dall’ Accademia Musicale Pescarese e sostenuta dal Mibact (Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo) e dalla Regione Abruzzo. L’ evento prevede un ampio repertorio classico, che spazierà dalla liederistica alle più celebri arie dei maggiori capolavori dell’opera lirica. Posti limitati, su prenotazione gratuita disponibile al seguente link: https://www.eventbrite.it/e/biglietti-i-concerti-dellaccademia-chiara-tarquini-raffaele-di-berto-203758456027

Chiara Tarquini – soprano

Intrapresi gli studi di pianoforte all’età di 6 anni, decide successivamente di dedicarsi al canto lirico e studia con il M° Umberto De Baptistis. Si perfeziona in masterclasses e seminari con i Maestri Susanna Rigacci, Antonella Muscente, Fabio Armiliato, Beppe Vessicchio. Ha lavorato con Michele Placido (nel recital “Lectura Ovidii”), Lino Guanciale, Ugo Pagliai, Edoardo Siravo e si è esibita in diverse formazioni cameristiche nei teatri abruzzesi “Marrucino” di Chieti, “M. Caniglia” di Sulmona, “Fenaroli” di Lanciano. Ha all’attivo registrazioni di brani rossiniani. Nel 2018 debutta come soprano nello spettacolo “Preghiera alla Madre” con gli attori Edoardo Siravo e Vanessa Gravina. È solista nei concerti del Guardiagrele Opera Festival. Successivamente, è cantante solista nelle cerimonie di premiazione del “Premio Naz. Sulmona” e del “Premio Naz. Pratola”. Per il “Bimillenario” della morte del poeta latino Ovidio, si è esibita da solista al “Premio Ovidio Giovani” con la partecipazione di studiosi di livello internazionale. Ha tenuto diversi concerti per il Rotary, Lions e Kiwanis Club. Nel 2019 e 2020 partecipa al concerto di Capodanno a Nis (Serbia), con l’Orchestra Filarmonica “Naissus” diretta dal maestro Z. Andric, come solista e insieme ad altri cantanti lirici di fama mondiale. Prende parte allo spettacolo “Donne d’Annunzio – femmine e muse” con la regista e attrice Franca Minnucci, promosso dal Mibact. Nell’estate 2019, è in scena nel recital “Fra…intendimenti d’amore” dell’attore Edoardo Siravo con il Mars Ensemble Trio (di cui è fondatrice); viene inoltre scelta per aprire le gare della Giostra Cavalleresca di Sulmona, cantando l’Inno nazionale. È il soprano dello spettacolo “Uscita di sicurezza” con l’attore Giuseppe Pambieri (regia di Mirco Michelon), all’ interno del XXII Premio Int. Ignazio Silone. Dal 2019, è il soprano dell’orchestra “Adriana Lecouvreur” di Francavilla al mare e collabora con la Fanfara della Polizia di Stato. Nel 2020, è nel cast nello spettacolo di Milo Vallone “L’amore secondo Ovidio” con il suo Mars Ensemble Trio. Nel 2021, per il protrarsi della pandemia, si esibisce in streaming per il recital “Da Dante a Dante” per la Fondazione Aria con il prof. Marianacci e canta nel concerto di musica da film con gli Ancestral Chamber Music per il Festival “Re-live” del teatro Fenaroli di Lanciano. Su invito del Cepell (organo del Ministero della Cultura) in occasione della presentazione del “Manifesto dei patti per la lettura” si esibisce nell’ambito del TAOBUK Festival di Taormina e a Chiari (BS) al premio nazionale per il libro e la lettura, in occasione della cerimonia di passaggio di Capitale del Libro da Chiari a Vibo Valentia e dell’inaugurazione dell’ XIX Microeditoria. È ospite della I edizione del “Golden short film festival” ad Avezzano. Sempre nel 2021, debutta nel recital “Notturno” (ispirato al centenario dell’omonima opera di G. d’Annunzio) con gli attori Paola Gassman e Milo Vallone all’interno della 3a edizione del Festival dannunziano di Pescara, organizzato dal Consiglio Regionale dell’Abruzzo, in prima nazionale. Ha vinto il Premio nazionale Pratola 2019 per la Musica, il Premio Int.le alla Cultura “Città di Firenze” 2019 (da Irdidestinazionearte); il premio Adriatico 2021 per la Musica; il 1° Premio della propria categoria e Menzione speciale per la migliore aria in lingua straniera al Concorso lirico naz. “Sanvitale” di Ortona; il 3° premio cat. giovani e premio Speciale cat. Ufficiale al “6° Concorso Internazionale lirico V. Visioli” di Brescia (2021); 1° premio di categoria al concorso lirico “Domenico Savino Competition” del Taranto Opera Festival (2021); 1° premio assoluto al 6° Concorso Nazionale di esecuzione musicale “Trofeo Città di Giulianova” (2021) – 3 premio (ex-aequo) al Concorso lirico Internazionale “L. Cerritelli” (2021). È inoltre laureata in Medicina e Chirurgia presso l’Università “G. D’ Annunzio” di Chieti. Attualmente lavora come medico USCA per l’emergenza Covid presso la ASL di Pescara ed è specializzanda in Igiene e Medicina preventiva.

Raffaele Di Berto – pianoforte

Nato nel 1959, ha iniziato a Caracas lo studio del pianoforte compiendolo in Italia a 18 anni a pieni voti. Ha continuato gli studi con Maria Tipo a Firenze, Sergio Fiorentino a Napoli, Guido Agosti a Roma. Ha frequentato il corso di musica da camera al conservatorio di S.Cecilia in Roma con il M° Brengola. Si è laureato all’Universita’ di Bologna discutendo la tesi su: Critica d’Arte e Critica musicale nel Novecento italiano. Ha vinto il 1° premio assoluto in diversi concorsi nazionali quali.: F.Liszt di Livorno, Allievi pianisti La Spezia, Coppa Pianisti Osimo, Targa d’oro Capua, Zacharias da Brindisi, Esecuzione musicale Pescara. Finalista al Cortot di Milano, ha ricevuto con l’unanimità della giuria il 1° premio assoluto al G.Martucci 1 ediz. Internazionale 1978. Ha dato concerti per importanti istituzioni tra le quali: Ente arena di Verona, Amici della musica di Bolzano, Accademia Filarmonica di Bologna, il Coretto di Bari, società Mariani di Ravenna, Rossini Opera Festival di Pesaro, B. Barattelli L’Aquila, Opera National de Lyon, National Concert Hall di Dublino, Theatre des Amandiers di Parigi, ecc. Ha suonato in formazioni come: “I cameristi di Bologna”, con celebri artisti tra i quali: Marilin Horne, Giorgio Surian, Monserrat Caballè, Chris Merrit, Ugo Benelli, Francesca Provvisionato, Gustav Khun, Paolo Olmi ecc. Ha registrato per la RAI, France 3, TV Nazionale Irlandese, ecc. Collabora didatticamente con l’Accademia Musicale Pescarese. Ha ricevuto l’idoneità dal Conservatorio Martini di Bologna per l’insegnamento del pianoforte nel 1979 per “soli” meriti artistici, già ordinario al conservatorio B. Maderna di Cesena per 13 anni, titolare di pianoforte principale al Conservatorio Pergolesi di Fermo dal 1992 al 2017, è ora docente al Conservatorio Luisa D’Annunzio di Pescara.