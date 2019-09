4° edizione mese dell’affido e dell’accoglienza al via a Pescara

PESCARA – Sarà un mese ricco di conoscenza quello che attende chi vorrà avvicinarsi alle problematiche dell’Affido e dell’Accoglienza. A spiegare il ricco cartellone delle iniziative che prenderà il via domani 27 settembre (ore 16) con la “Festa delle Famiglie” al Parco D’Avalos, c’erano oggi, in sala San Cetteo del Comune di Pescara, l’assessore alle Politiche Sociali Adelchi Sulpizio, l’Assessore alle Politiche per la Famiglia Mariarita Paoni Saccone, la presidente della Commissione Politiche Sociali Maria Rita Carota, il dirigente del Settore Politiche per il Cittadino, Dott. Marco Molisani, Il Responsabile del Servizio Piano d’Ambito e Programmazione Sociale, Dott.ssa Piera Antonioli, l’assistente sociale dell’Equipe Adozione e Affido del Comune di Pescara, Dott.ssa Liviana Leone e i rappresentanti dei partner dell’iniziativa (Regione, ASL , della Biblioteca Di Giampaolo, della CARITAS, dell’Associazione Papa Giovanni XXIII, del CISMAI, Stella d’Abruzzo, CTA, Ordine Assistenti sociali, Cooperativa Orizzonte, CIF, Centro Servizi Famiglie, UCIPEM).

Tutti uniti per far conoscere un’iniziativa nata quattro anni fa da un’intuizione dell’Amministrazione Comunale e destinata a diventare sempre più un punto fermo delle politiche sociali cittadine.

L’Assessore Adelchi Sulpizio ha elencato i dati salienti della problematica relativa all’affido dei minori. Nel 2018 risultano accolti in strutture residenziali 84 minori mentre nei primi quattro mesi del 2019 il numero arriva a 29. 32 i bambini accolti invece nel 2018 in strutture semiresidenziali (nei primi quattro mesi del 2019 sono 29), mentre i minori in affido etero-familiare per il 2019 risultano essere 11 (e10 fino alla data attuale per il 2019); 18 sono infine i bambini entrai in affiancamento familiare nel 2019 ( nel 2019 ad oggi ne risultano 3).

Adelchi Sulpizio ha anche sottolineato che il costo mensile per un bambino ospitato in una struttura semiresidenziale si aggira sui 1500 euro, mentre quello relativo a una struttura residenziale arriva a 3000 euro mensili. L’affido etero-familiare invece costa al Comune sui 400 euro mensili e questo ultimo dato potrebbe da solo giustificare la direzione giusta intrapresa dal settore delle Politiche Sociali del Comune di Pescara per affrontare un percorso il meno traumatico possibile per i minori che allontanate da situazioni familiari fortemente problematiche.

L’Assessore Mariarita Paoni Saccone ha sottolineato l’importanza delle Associazioni delle Famiglie e l’esigenza da parte del Comune di dare notizie sul lavoro svolto in questo delicatissimo ambito delle politiche sociali.

Alla dott.ssa Liviana Leone il compito di illustrare il percorso fatto nel far conoscere il tema dell’affido e le varie opzioni a disposizione delle strutture pubbliche per cercare una soluzione per tutelare il più possibile la serenità dei minori. Alla conferenza stampa sono intervenuti anche gli operatori volontari del CSV, dell’ UCIPEM e del CIF mentre il Dott. Molisani, dirigente del Settore Politiche Sociali ha sottolineato l’importanza di cercare una famiglia affidataria evidenziando che l’iniziativa sarà di grande aiuto nel far conoscere tale opportunità per chi desidera aiutare i minori in difficoltà.