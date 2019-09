Teramo, chiuso il Ponte san Ferdinando nel fine settimana

TERAMO – Sabato 28 e domenica 29 Settembre prossimi, Ponte san Ferdinando sarà interessato all’intervento di apposizione del nuovo asfalto, secondo lo specifico Piano in fase di realizzazione.

Per agevolare le operazioni e consentire il loro più rapido svolgimento, è stata emanata una Ordinanza che sancisce che dalle ore 14.00 del 28 settembre 2019 fino alle ore 18:00 del 29 settembre 2019 , sia interdetta la circolazione per tutti i veicoli, eccetto mezzi di soccorso e forze dell’ordine, su Ponte San Ferdinando (da incrocio Circonvallazione Ragusa a incrocio Via F. Regina – Via Aereoporto).

I mezzi del Trasporto Pubblico Locale interessati, effettueranno i seguenti percorsi alternativi:

Direzione Teramo- Giulianova:

Circ.ne Ragusa – Piazzale San Francesco – Ponte San Francesco – Via Po – Via Fonte Regina – Viale Crispi

Direzione Giulianova –Teramo:

Viale Crispi – Via F. Regina- Via Po – Ponte San Francesco – Piazzale San Francesco – Circ.ne Ragusa – Viale Crispi.

Condizioni meteorologiche permettendo, per la stessa giornata di Domenica 29 Settembre, è previsto l’intervento di ripavimentazione in Via Nicola Dati, che rimarrà pertanto ugualmente chiusa al traffico.