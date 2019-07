2° Refresh Heritage Week nel teramano dal 6 al 13 luglio

Al via la seconda Settimana del Patrimonio Culturale con giovani artisti europei nella Valle delle Abbazie

Associazione ITACA tra i partner dell’iniziativa co-finanziata dall’Unione Europea

TERAMO – Il progetto ‘Refresh’, co-finanziato dall’Unione Europea nell’ambito del programma Europa Creativa–Avviso Progetti di Cooperazione nell’anno Europeo del Patrimonio Culturale 2018, entra nel vivo con la seconda Settimana del Patrimonio Culturale (Refresh Heritage Week – RHW), che dal 6 al 13 luglio 2019 vede nella Valle delle Abbazie giovani artisti europei impegnati in progetti artistico/culturali per “rinfrescare” il patrimonio artistico e architettonico dei luoghi stessi. Il progetto punta a far fruire del patrimonio culturale in maniera diversa e a favorire la mobilità transnazionale di giovani artisti accrescendo così il senso di appartenenza allo spazio comune europeo.

Tra i partner del progetto l’Associazione di Sviluppo Locale ITACA con sede a Cellino Attanasio. Le altre realtà coinvolte sono: l’Associazione delle città storiche di Slovenia, Škofja Loka, in Slovenia (capofila del progetto), il Moldova National Museum Complex Iasi, Iasi, in Romania e la Fundacion Universitaria San Antonio, Murcia, in Spagna. Partner locali sono i Comuni della Valle delle Abbazie del medio Vomano: Basciano, Canzano, Cellino Attanasio, Cermignano, Notaresco e Penna Sant’Andrea, amministrazioni che hanno contribuito economicamente alle attività del progetto. Il progetto complessivo è caratterizzato da otto Settimane del Patrimonio Culturale, due in ogni Paese partecipante: quattro già realizzate nel 2018 e quattro previste nel 2019. Una quindi, si sta tenendo nuovamente nella Valle delle Abbazie dal 6 al 13 luglio 2019. La RHW italiana si avvale della direzione artistica del M° Carlo Michini.

Il progetto, coordinato da Simonetta Amoroso, promuove in particolare la mobilità internazionale degli artisti per questo, 48 giovani artisti (9 italiani) quest’anno stanno avendo la possibilità di viaggiare e lavorare per una settimana alla creazione di nuovi prodotti artistici capaci di “rinfrescare” il patrimonio culturale. Al termine, gli studenti, i residenti e gli artisti stessi saranno invitati a creare un video in relazione alla RHW o al patrimonio culturale e agli eventi correlati. Il progetto Refresh, inoltre, prevede un contest video e un contest fotografico a cui tutti (artisti e non) possono partecipare inviando le loro foto o il loro video dedicati al patrimonio culturale (preferibilmente ambientati nella Valle delle Abbazie). I vincitori riceveranno premi economici spendibili in materiale video fotografico. Nel 2019 si sono già tenute le RHW in Romania e Slovenia. La quarta e ultima RHW si terrà a Murcia in Spagna a fine novembre con ballerini, fotografi e pittori. Dall’6 al 13 luglio, in particolare, i centri storici e i siti di interesse culturale del territorio della Valle delle Abbazie sono la fonte di ispirazione per 9 giovani artisti internazionali che – guidati da preparati tutor e sotto la direzione del direttore M° Carlo Michini – stanno lavorando in uno scambio continuo di esperienze e metodi.

Nel dettaglio la RHW italiana ha previsto l’arrivo dei ragazzi sabato 6 e in serata hanno potuto visionare la mostra “La Valle delle Abbazie attraverso le Immagini” a cura di Giovanni Lattanzi con gli elaborati conclusivi del corso di fotografia che si è tenuto dal 3 aprile al 14 maggio nell’ambito del progetto europeo “Refresh: young artists refresh(ing) heritage sites” e hanno poi assistito al concerto del duo Javier Girotto e Gianni Iorio. Nella giornata di domenica c’è stata una cena di accoglienza alla presenza dei curatori del progetto e degli amministratori locali.

Oggi, lunedì 8 luglio, e domani, i ragazzi saranno impegnati nel workshop “Etimologia” con il cantautore e musicista teramano Francesco Sbraccia nel centro polifunzionale della Riserva di Castel Cerreto a Penna Sant’Andrea e parteciperanno al laboratorio teatrale “Semi” a cura di Rogo Teatro al Palazzo De Sterlich di Cermignano. Attività queste che andranno avanti nel corso della settimana. Domani sera i ragazzi assisteranno al concerto dell’Antonio Onorato Quartet in Piazza Civitello a Guardia Vomano di Notaresco. Mercoledì 19 luglio ci sarà un torneo di scacchi a cura dell’Asd Le torri del Vomano nei Torrioni del belvedere di Cellino Attanasio e in serata ci sarà il concerto di Michele Di Toro “Unlimited, inside the heart” nel giardino del Convento a Cellino Attanasio.

Giovedì alle 11 ci sarà la conferenza stampa illustrativa del progetto alla presenza dei sindaci e dei curatori nella sede della Provincia di Teramo in via Milli, in serata il duo Andrea Rucli e Joachim Palomares proporranno il concerto “Hola Espana” nella sede della Riserva di Castel Cerreto a Penna Sant’Andrea.

Venerdì 12 luglio alle 21,30 ci sarà la rappresentazione teatrale “Babil” a cura di Rogo Teatro nel Palazzo de Sterlich e belvedere di Cermignano. Sabato 13, in occasione dell’ultima giornata della RHW, dalle 16,30 alle 18, ci saranno le prove e il check-sound di “Etimologia” con Francesco Sbraccia e i ragazzi della mobilità internazionale nello spazio esterno la Chiesa di Santa Maria a Portolungo, a Basciano, il relativo spettacolo, chiamato “Sunset – Final concert”, ci sarà dalle 20. Tutti i concerti e la rappresentazione teatrale sono aperti al pubblico e sono gratuiti.

Per maggiori dettagli: www.refresheurope.eu o www.itacasviluppo.it.