2° Raduno Internazionale di Speleologia a Lettomanoppello [FOTO]

Grande successo anche nella partecipazione alle escursioni in programma nell’ambito del Raduno Internazionale di Speleologia tenutosi in Majella dal 31 Ottobre al 3 Novembre 2019

LETTOMANOPPELLO (PE) – Si è concluso domenica 3 Novembre il secondo Raduno Internazionale di Speleologia tenutosi a Lettomanoppello (PE), che ha visto la partecipazione di speleologi provenienti da tutta Italia e dall’estero. Strisciando 2.0, questo il titolo dell’evento, è stato organizzato dall’APS Majella e dallo Speleo Club di Chieti, con il contributo di numerosi gruppi speleologici regionali e non.

Ad una settimana dalla conclusione dall’evento l’APS Majella 2016 traccia i primi bilanci, partendo dalle attività che hanno interessato diverse realtà del territorio regionale

Il folto calendario delle escursioni gratuite e riservate ai soli partecipanti al Raduno, prevedeva grotte speleologiche, grotte turistiche, forre, miniere, eremi, cavità artificiali, e passeggiate naturalistiche in varie aree della regione.

Ben 500 persone di ogni età vi hanno preso parte e hanno potuto apprezzare la bellezza e l’unicità del territorio abruzzese: tra di essi di particolare rilievo la partecipazione di un formidabile speleologo di 86 anni giunto da solo in auto dalla Svizzera, e quella di un bimbo di 3 anni che munito di casco, lampada frontale, e della mano salda della mamma esperta speleologa, ha affrontato le asperità di una grotta non turistica.

Tutto ciò è stato possibile grazie al contributo volontario di 50 speleologi che si sono messi a disposizione per il coordinamento di ogni singola escursione, anche per entrambe le giornate.

“Grazie a questo preziosissimo contributo tutte le escursioni si sono svolte con successo e in sicurezza, merito di tutti coloro che si sono messi a disposizione degli organizzatori, creando di fatto una rete, la cui efficacia è sostenuta dal successo di partecipazione e dalle manifestazioni di apprezzamento da parte dei partecipanti ” ha dichiarato il Dott. Alberto Di Fabio responsabile del programma Escursioni di Strisciando 2.0 .

Doverosi quindi i ringraziamenti ai Sindaci ed alle Amministrazioni Comunali di Lettomanoppello, Abbateggio, Roccamorice, Taranta Peligna, Lama Dei Peligni, Carsoli, Sante Marie, e San Demetrio ne’ Vestini, e ai ragazzi che hanno dato la loro disponibilità come accompagnatori per le visite alle Grotte di Stiffe, alla Grotta del Cervo, all’Eremo di Santo Spirito a Majella per il loro prezioso ed apprezzatissimo contributo.

Desideriamo ringraziare inoltre Dario Bonaldi, Presidente del Consorzio di Bonifica Ovest Bacino Liri-Garigliano, e con lui tutti gli amministratori ed i tecnici, che hanno reso possibile la traversata di un tratto dei Cunicoli di Claudio nel Fucino, permettendoci di arricchire il già folto programma delle escursioni, con una opera di straordinaria importanza storica.

Ed ancora un caloroso ringraziamento al Parco Nazionale Della Majella ed in particolare alla Dr.ssa Elena Liberatoscioli, Dr. Marco Carafa, Dr. Mariano Spera, artefici di alcune tra le più apprezzate escursioni, una delle quali è diventata un’occasione per effettuare un monitoraggio puntuale della variazione dei parametri chimico-fisici di una delle grotte più belle d’Abruzzo, la Grotta Nera nel territorio di Pennapiedimonte (CH).

Il successo delle escursioni in questi 3 giorni del raduno evidenzia ancora una volta come sia possibile, con la collaborazione di tutti (associazioni, enti, amministrazioni comunali) ottenere risultati importanti per lo sviluppo turistico del territorio

Strisciando 2.0 ha significato per l’area della Majella e per l’intero Abruzzo mettere in mostra tutte le bellezze naturalistiche e storiche del territorio e porterà sicuramente un notevole beneficio in termini turistici.