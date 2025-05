2 giugno 2025 in Abruzzo: gli eventi in programma

REGIONE – La Festa della Repubblica, celebrata il 2 giugno, rappresenta un’importante ricorrenza per l’Italia, simboleggiando la nascita della Repubblica nel 1946. In onore di questa significativa data, numerosi eventi ed escursioni sono organizzati in tutto il territorio italiano, offrendo ai cittadini l’opportunità di partecipare a celebrazioni culturali e ricreative. La Festa della Repubblica, però, non è solo un momento di celebrazione, ma anche un’opportunità per riscoprire le bellezze del territorio. Scopriamo insieme cosa ci riserva questa giornata, ricordandovi di consultare il calendario giornaliero per rimanere aggiornati su tutte le attività in programma.

Escursioni e attività outdoor

Una delle escursioni da non perdere è l’Anello del Monte Cappucciata, che permette di immergersi nella bellezza dei paesaggi montani e della flora tipica della zona. Questo sentiero offre vedute panoramiche e la possibilità di osservare la fauna locale, rendendolo ideale per gli amanti della natura e del trekking. Un’altra meta affascinante è rappresentata dalle Gole del Salinello, un’area naturale straordinaria caratterizzata da pareti rocciose a picco e corsi d’acqua cristallina. Qui, gli escursionisti possono percorrere sentieri che si snodano tra gole e canyon, scoprendo angoli nascosti della bellezza abruzzese e creando momenti di pura emozione immersi in un contesto naturale unico. Inoltre, la Riserva Sorgente del Pescara offre la possibilità di esplorare sentieri circondati dalla vegetazione rigogliosa e dalle acque limpide, in un ambiente che favorisce il relax e la contemplazione.

II tour tra i borghi del Gran Sasso vi porterà a esplorare incantevoli paesini e storiche roccaforti. Provate anche un’uscita in ebike tra le terre dello zafferano a Navelli o scegliete una pedalata nella Valle del Tirino, dove la bellezza naturale si fonde con la tranquillità dell’acqua. E se volete vivere un’avventura senza precedenti, non perdete l’opportunità di una gita in canoa nella splendida Valle del Tirino. Il fiume vi accoglierà tra i suoi meandri, mentre per gli appassionati di mountain bike, le e-bike vi porteranno attraverso sentieri incantevoli. Non perdere l’occasione di visitare il Centro visite del lupo, dove una guida esperta visvelerà i segreti di questi affascinanti animali e dell’ecosistema locale. Infine, il percorso da Fossacesia all’eremo dannunziano è un’altra tappa affascinante da aggiungere al vostro itinerario.

Feste e sagre: tradizione e cultura

Ultimo giorno di “Street Food Time” al Parco del Castello a L’Aquila, con food truck da ogni parte dello Stivale. Le proposte culinarie saranno numerose e variegate ma tutte preparate con materie prime e genuine. La parte gastronomica sarà completata da pregiati vini locali ed esclusive birre artigianali.

Ultimo giorno anche della tradizionale festa della Madonna dei Sette Dolori a Pescara Colli. la serata sarà allietata dal concerto del gruppo “I Collage”. Seguiranno l’estrazione della lotteria e uno spettacolo di fuochi pirotecnici.

Mostre

La mostra “Salvador Dalì – Couple aux têtes pleines de nuages”, allestita presso l’Imago Museum a Pescara, offrirà ai visitatori un affascinante viaggio nel mondo surreale di uno dei più grandi artisti del XX secolo. La Fondazione La Rocca di Pescara è lieta di presentare la mostra personale di Luca Vitone.