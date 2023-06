DiEFFE Bros live show al Città Sant’Angelo Village Outlet

Venerdì 2 giugno 2023, alle ore 16:00 i due youtubers, David e Frederik, saranno a disposizione dei fan nella piazza azzurra dell’Outlet

CITTA’ SANT’ANGELO – Nuovo appuntamento al Città Sant’Angelo Village Outlet per bambini, ragazzi e famiglie. Venerdì 2 giugno 2023, alle ore 16:00, nella piazza azzurra dell’Outlet, ci sarà il live show degli youtubers “diEFFE BROS”. David e Frederik, sono due fratelli veronesi, che hanno iniziato la loro carriera su YouTube con i cosiddetti video di “life hack”, ovvero tutorial con trucchetti che aiutano a risolvere i piccoli problemi quotidiani. Da lì, sono poi passati alle challenge e infine a video blog (vlog). Un classico esempio di come un divertente passatempo è diventato un vero e proprio lavoro, che li ha portati ad affermarsi tra i creator digitali italiani di maggior successo. La loro costanza e la loro originalità, hanno fatto sì che superassero, di gran lunga, un milione di iscritti sul canale ufficiale YouTube. Grande successo anche negli account di Instagram e TikTok.

«Nel creare una storia – dicono David e Frederik – seguiamo delle linee generali ma, per il fatto che vogliamo trasmettere la nostra originalità, non abbiamo un vero e proprio copione e improvvisiamo molto. Un video comporta una-due giornate intere di registrato, poi più di venti ore di montaggio!».

Città Sant’Angelo Village Outlet è pronto ad accogliere le due star del web: per partecipare all’evento gratuito Live Show + Meet&Greet con i DiEFFE BROS del 2 giugno (con inizio alle ore 16:00) è obbligatorio presentare il Pass (1 pass ogni persona), che potrà essere ritirato esclusivamente presso l’Infopoint di Città Sant’Angelo Village Outlet, a partire da lunedì 22 maggio dalle 10 alle 18.30, sino ad esaurimento pass disponibili. Grande entusiasmo del Direttore del Città Sant’Angelo Village Outlet, Giuseppe Di Gianvincenzo: “Ancora un evento importante che vogliamo regalare ai nostri visitatori. I diEFFE BROS sono un duo conosciutissimo, che ho avuto modo di apprezzare seguendoli con i loro video. Il 2 giugno è una giornata di festa e volevamo regalare un po’ di spensieratezza e di divertimento ai tanti visitatori che, mi auguro, ci verranno a trovare. Siamo in primavera ma si respira già l’aria dell’estate e ci stiamo preparando per una stagione piena di appuntamenti e di serate per ogni tipologia di persona, dalla più piccola alla più adulta”.