15° Concorso di Presepi, Poesia, Pittura e Fotografia a Montesilvano

MONTESILVANO – Torna anche quest’anno il “Concorso dei Presepi, della Poesia, della Pittura e della Fotografia. organizzato dall’ Associazione Amare Montesilvano e patrocinato dal Comune di Montesilvano, giunto alla sua 15^ edizione. Anche per questa edizione,visto il successo riscontrato nell’anno 2018 e viste le numerosissime richieste pervenute, è stata arricchita dalla sezione dedicata ai Presepi. Presepi che, andranno ad arricchire il Museo Laboratorio del Presepe di Montesilvano.

Il regolamento.

Il CONCORSO di CULTURA è composto da quattro sezioni: POESIA, PITTURA, FOTOGRAFIA e PRESEPI. La partecipazione alle varie categorie è gratuita ed è aperta a tutti, con una sezione speciale dedicata alle SCUOLE.

PRESEPI

Sono ammessi solo opere di dilettanti non premiati in altri concorsi. Per la sezione SCUOLA sono accettati presepi realizzati da singoli alunni, da gruppi o dall’intera classe. Le opere dovranno pervenire entro e non oltre il 30 novembre 2019, per essere poi esposte, a partire del 8 dicembre 2019 nel Museo Laboratorio del Presepe presso il Palacongressi Dean Martin di Montesilvano.

Ogni artista potrà presentare una sola opera per sezione o categoria.

Per le altre sezioni il tema del Concorso è libero

POESIA – Le poesie dovranno pervenire in due copie dattiloscritte, non superiori a 30 versi o righe, entro il 10 LUGLIO 2020. Una delle due copie sarà accompagnata da una busta chiusa che conterrà la scheda di partecipazione compilata in ogni sua parte dall’autore.

PITTURA – Ogni pittura dovrà essere anonima e pervenire entro il 10 LUGLIO 2020. La pittura sarà accompagnata da una busta chiusa (all’interno della quale sarà presente la scheda di partecipazione compilata in ogni sua parte e da una breve descrizione del lavoro presentato. I lavori non dovranno superare, compresa la cornice, cm 50×70. La tecnica pittorica è libera.

FOTOGRAFIA – Ogni fotografia dovrà avere il lato maggiore compreso tra i 20 e i 30 cm. Si accetteranno anche stampe di formato diverso purché montate su cartoncino 20×30 cm. Le foto potranno essere in bianco e nero o a colori e dovranno essere accompagnate dalla scheda di partecipazione compilata in ogni sua parte, dal titolo e numero delle foto. La consegna dovrà avvenire entro il 10 luglio 2020.

GIURIA – La giuria sarà composta, per ogni sezione del concorso,da Dirigenti Scolastici ed esperti del settore, i cui nominativi saranno resi noti al momento della premiazione e presieduta dagli Assessori alla Pubblica Istruzione e al Turismo del Comune di Montesilvano.

Non potranno far parte della giuria nè gli insegnanti degli alunni partecipanti al concorso, nè i coniugi degli artisti o loro parenti.

Le opere partecipanti saranno sottoposte alla giuria in forma totalmente anonima. La partecipazione alle quattro sezioni di concorso implica la completa ed incondizionata accettazione del presente regolamento. Il giudizio della giuria è insindacabile.

ESPOSIZIONE DELLE OPERE Il luogo dell’esposizione dei quadri e delle fotografie sarà reso noto a tutti i partecipanti tramite mail e social.

LE PREMIAZIONI – La premiazione della sezione PRESEPI si terrà presso il “Palacongressi Dean Martin” il 06 gennaio 2020, in occasione della “Tombolata di Beneficenza2

Per la Sezione SCUOLA è previsto un premio per l’alunno/a, partecipante e un premio speciale per l’Istituto di provenienza.

Le premiazioni di tutte le altre sezioni si terranno nel mese di luglio 2020. Il luogo e la data prescelta saranno comunicate ai partecipanti via mail e/o social network nonché per mezzo di comunicati stampa. Tutti i concorrenti riceveranno un attestato di partecipazione e saranno previsti riconoscimenti per le opere migliori.

Referente per l’Associazione Amare Montesilvano la Signora ANNA DI GENNARO Cell. 3398360769

Soddisfazione dell’assessore all’Associazionismo Barbara Di Giovanni: “Natale tempo di presepe .- afferma l’assessore – . Anche quest’anno l’associazione Amarae Montesilvano propone una selezione di Natività particolarmente suggestive realizzate dai ragazzi. La tradizione dei Presepi, tramandata da secoli, è particolarmente viva e diffusa nella nostra città, un momento di intensa partecipazione popolare, di profonda fede e di fervida espressione artistica. Un plauso ad Amare Montesilvano che con le sue iniziative rivolte alle scuole mantiene sempre viva la tradzione, coinvolgendo anche i più piccoli. Siamo certi che anche quest’anno si ripeterà l’enorme successo e la partecipazione degli anni precedenti”.

“Il concorso organizzato dall’associazione Amare Montesilvano – dichiara Renato Petra Presidente di Amare Montesilvano – , dopo il successo decretato lo scorso anno alla quale hanno preso parte centinaia di alunni delle scuole e per le altre sezioni da numerosi partecipanti pervenuti anche da fuori regione, è ormai un punto fermo per la Città di Montesilvano, soprattutto per i bambini e i giovani che si cimentano con lavori e prove di creatività bellissime e ci auguriamo che con la sezione dei Presepi, venga ancora di più valorizzata la loro fantasia creativa”.

INFORMAZIONI

Ulteriori informazioni il bando e la scheda di partecipazione potranno essere richieste chiamando i numeri 3398360769. Inviando mail a amaremontesilvano@libero.it, collegandosi alla pagina face book amaremontesilvano o sul sito del Comune di Montesilvano www.comune.montesilvano.pe.it