14° Sport sotto le stelle a Teramo: programma e divieti

TERAMO – Alle ore 18.00 di domani, Sabato 16 settembre, il Sindaco di Teramo Gianguido D’Alberto inaugurerà l’edizione n 14 di Sport Sotto le Stelle. In piazza Martiri, con il Primo cittadino, gli assessori Antonio Filipponi e Alessandra Ferri. Sport sotto le stelle, che si svolgerà in centro storico, è un evento dedicato agli amanti dell’attività fisica, ma non solo. Oltre allo sport, rappresentato da oltre cento discipline, protagonisti della serata saranno arte, musica, shopping e artisti di strada.

Il giorno successivo all’evento si svolgerà la Strateramo, passeggiata per le vie della città, giunta alla seconda edizione.

Per lo svolgimento di tali manifestazioni, il traffico e la sosta subiranno inevitabili modifiche. Dalle ore 14:00 del 16 settembre, fino a fine manifestazione vietati il transito e la sosta con rimozione coatta su ambo i lati, a tutti i veicoli, ad eccezione di quelli autorizzati, sulle seguenti vie: Corso De Michetti; Largo Melatino fino all’intersezione con Via Dei Mille; Corso Cerulli; Piazza Martiri Della Libertà; Corso san Giorgio; Via San Berardo; Piazza Sant’Anna; Piazza Verdi; Via Della Verdura; Piazza Orsini; Via Comi all’altezza dell’intersezione con Via Carlo Forti.

Dalle ore 14:00 del 16 settembre, fino a fine manifestazione, vietato il transito veicolare sui varchi in ingresso della zona ZTL di Via Irelli e Via Oberdan.

Dalle ore 10:00 del 1 settembre, fino a fine manifestazione vietati il transito e la sosta, con rimozione coatta su ambo i lati, a tutti i veicoli, ad eccezione di quelli autorizzati, in: Corso De Michetti; Via Delfico; Via Albi; Corso San Giorgio; Via Oberdan; Via Vezzola; Via Nicola Palma; Via Torre Bruciata; Via Del Baluardo; Via Noè Lucidi; Via Dei Mille Via Melatini tratto tra Via dei Mille e Corso Cerulli; Via Porta Carrese; Via Carducci; Piazza Dante; Via Trento e Trieste; Largo Pro Console; Via Veneto; Via San Berardo; Via Irelli; Via Stazio; Piazza Del Carmine; Via Savini; Via Muzii; Via Capuani;Via Cerulli Irelli nel tratto compreso tra Via Stazio e Via San Berardo.

Gli amministratori, consapevoli degli inevitabili disagi che tali provvedimenti potrebbero causare, si scusano con i cittadini, certi comunque che il sacrificio richiesto sarà compensato dalla eccezionalità degli eventi cui tutti possiamo sentirci coinvolti.