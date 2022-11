104° Giorno dell’Unità Nazionale e Giornata delle Forze Armate a Pescara

PESCARA – Venerdì 4 novembre, in occasione del Giorno dell’Unità Nazionale e della Giornata delle Forze Armate, di cui quest’anno ricorre il 104° anniversario, a Pescara si svolgerà alla presenza del Prefetto, dott. Giancarlo Di Vincenzo, delle massime Autorità civili, religiose e militari, dei rappresentanti delle Associazioni combattentistiche e d’arma, degli studenti degli Istituti scolastici cittadini e della cittadinanza, una solenne cerimonia commemorativa che prenderà il via alle ore 10.00 in piazza Giuseppe Garibaldi.

La celebrazione avrà inizio con lo schieramento del Reparto d’onore e il rito dell’alzabadiera. Dopo la benedizione della corona di alloro da parte dell’Arcivescovo di Pescara-Penne, S.E. Mons. Tommaso Valentinetti e la successiva resa degli onori ai Caduti di tutte le Guerre con la deposizione della corona innanzi al Monumento ai Caduti, seguirà il saluto del Sindaco del Comune di Pescara Avv. Carlo Masci, al termine sarà data lettura dei messaggi istituzionali e, a conclusione, sarà recitata la “Preghiera per i Caduti”.

In rappresentanza delle Istituzioni scolastiche della città di Pescara gli studenti del Liceo Classico “Gabriele d’Annunzio”, dell’Istituto Tecnico “Tito Acerbo, del Liceo Scientifico “Leonardo da Vinci, del Liceo Scientifico “Galileo Galilei”, del Liceo Statale “Guglielmo Marconi” e dell’Istituto Professionale di Stato Servizi per l’Enogastronomia e l’Ospitalità Alberghiera “Filippo De Cecco”, esporranno delle brevi riflessioni sul significato della ricorrenza.

L’esecuzione del programma musicale della cerimonia è affidata alla Fanfara del Conservatorio di Musica “Luisa d’Annunzio” di Pescara diretta dal M° Armando Tonelli.