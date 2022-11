“Easy Train & Fun”, il tour di workshop Xiaomi oggi a Teramo

Il 4 novembre presso Maximo i trainer di Xiaomi saranno impegnati in sessioni di workshop uniche, perché pensate per essere comprensibili da tutti

TERAMO – Arriva “Easy Train & Fun”, un tour di appuntamenti che, toccando numerosi Xiaomi Store italiani, vede i trainer di Xiaomi impegnati in sessioni di workshop uniche, perché pensate per essere comprensibili a tutti: fino al 18 novembre, infatti, il pubblico di tutte le età potrà seguire una o più delle 4 sessioni a tema previste dal format, fugando dubbi o paure sulla tecnologia e scoprendo come rendere la propria vita più semplice con i prodotti Xiaomi, con particolare focus sulle ultimissime novità come la Xiaomi 12T Series e i nuovi prodotti dell’ecosistema Smart Life.

I workshop, con inizio dalle ore 15.30, si dividono in 2 turni di 4 sessioni della durata di 15 minuti ognuna, dedicate a quattro diverse aree tematiche:

· “Easy Switch”: In appena 15 minuti il pubblico può scoprire come, in maniera semplice e immediata, sia possibile trasferire tutti i propri contenuti preferiti su un nuovo smartphone Xiaomi grazie alla procedura guidata di Android.

· “Kids & Gaming”: La protezione dei più piccoli dalle potenziali minacce del mondo virtuale prevede l’educazione ad un utilizzo corretto e consapevole del proprio smartphone e tablet. Xiaomi racconta come, grazie al sistema di protezione MIUI13 e Android, sia possibile navigare e giocare divertendosi e in completa sicurezza.

· “Smartphone Photography”: dedicato agli amanti di foto e video. La sessione esplora le potenzialità fotografiche e video dei nuovi smartphone Xiaomi 12T Series per scattare foto da urlo grazie alla fotocamera da 200MP. Le app Google Lens e Foto completano e potenziano l’esperienza, riconoscendo in maniera smart ciò che viene inquadrato e salvando automaticamente i ricordi sul cloud Google.

· Smart Life: incontro dedicato all’ecosistema Xiaomi. Viene esplorato un ampio catalogo di prodotti: non solo smartphone, ma accessori che accompagnano e supportano ogni consumatore, rendendo le giornate più facili e complete indipendentemente dal proprio stile di vita. Il pubblico scoprirà come collegare tra loro tanti device e attivarli, in casa o all’esterno, con un semplice comando vocale grazie a Google Assistant.

“Il progetto nasce per avvicinare le persone al mondo della tecnologia, a tutti i livelli” afferma Flavio Cavalli, Head of WEU Retail Training di Xiaomi. “Con questa serie di workshop vogliamo offrire al pubblico una visione della tecnologia a 360 gradi, proponendone un uso consapevole e corretto in grado di rendere l’esperienza dei prodotti integrati tra loro sempre più completa, continua e soprattutto semplice”.

Tutte le tappe del tour

Qui di seguito il calendario completo dei prossimi appuntamenti negli Xiaomi Store:

· 4 Novembre: Maximo, Teramo

· 11 Novembre: Roma Est

· 18 Novembre: Tiburtino

Al link seguente sarà possibile registrarsi alle sessioni aperte al pubblico: https://www.mistoreitalia.com/pages/easy-train-fun