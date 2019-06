10° DownTown città di Castel di Sangro, le foto dell’urban race

CASTEL DI SANGRO – É stato un weekend all’insegna dell’adrenalina quello appena trascorso a Castel di Sangro. Dal castello medievale simbolo della città oltre sessanta appassionati delle due ruote più spericolate e spregiudicate – quelle di downhill – hanno percorso 2 kilometri di discesa tra bosco urbano e centro storico per arrivare poi in piazza Plebiscito.

La “DownTown città di Castel di Sangro” é stata la decima edizione di una delle più belle e entusiasmanti urban race d’Italia. Quarta tappa del campionato downhill “Gravity Challenge” partito dalla regione Lazio, passato per l’Abruzzo e che approderà in Campania, l’evento é stato organizzato da ASD Alto Sangro Zero Gravity e patrocinato dal comune di Castel di Sangro.

Il downhill urban é nato a Lisbona, in Portogallo, nel 1999. Da allora la popolarità dello sport cresce di continuo e ogni anno nuove località e persone si incontrano in location ricche di storia e natura. Le tracce dei percorsi vengono create all’interno di strade cittadine e extra-cittadine. Gli ostacoli includono per lo più scale, vari salti in legno, atterraggi e wallrides, ma anche sponde, salti, rocce, radici, prati aperti e sottobosco. ha uno stile di guida che forse, più di ogni altro, richiede passione e tenacia.

Castel di Sangro si presta meravigliosamente a questo tipo di attività e crea modi di riscoperta e fruizione alternativi di spazi e location che altrimenti non sarebbero utilizzati di frequente. L’originalità della location é indubbia: sito archeologico, pineta, centro urbano e poi ancora 200 scalini e 200 metri di dislivello hanno segnato l’intero percorso. La città anche questo fine settimana si é riconfermata così meta di sportivi di ogni genere e da ogni parte, accogliente e inclusiva e piena di potenziale.