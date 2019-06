Teramo, torna transitabile in ambedue i sensi di marcia la provinciale 19

Di Bonaventura: “servono altri finanziamenti e non per riparare i danni ma per interventi strutturali e di messa in sicurezza dei versanti altrimenti l’effetto domino non si ferma”

TERAMO – Da domani mattina tornerà ad essere transitabile in ambedue i sensi di marcia la provinciale 19, in località La Specola, a Teramo. Quello effettuato dalla Provincia è un intervento tampone per mettere in sicurezza il tratto danneggiato e riaprire alla circolazione ma le cause di quanto accaduto sono ancora oggetto di valutazione e monitoraggio.

Parte del sottostrada è stato letteralmente risucchiato da un canale di smaltimento delle acque piovane creando un vuoto di svariati metri di profondità: le indagini dovranno accertare se la causa è da attribuire ad un dissesto di versante o a infiltrazioni d’acqua.

Nel frattempo l’area (che è stata comunque riempita e consolidata) è stata transennata e viene monitorata.

“Il territorio continua a subire gli effetti dei movimenti innescati dai terremoti e dalle micro scosse – dichiara Diego Di Bonaventura – servono altri finanziamenti e non per riparare i danni ma per interventi strutturali e di messa in sicurezza dei versanti altrimenti l’effetto domino non si ferma. Domani mattina ho una riunione con il settore tecnico per verificare tutto quello che non è previsto nella programmazione post sisma e verificare quali sono i fondi disponibili sulle misure regionali e nazionali”.