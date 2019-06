Stefano Di Stefano presidente del comitato Anpas Abruzzo

L’AQUILA – Si è tenuta domenica 16 giugno 2019, presso il Centro di Servizio per il Volontariato dell’Aquila, l’Assemblea Regionale elettiva del comitato Anpas Abruzzo. All’ordine del giorno le elezioni per il rinnovo del Consiglio Regionale.

Di seguito i nominativi dei neoeletti consiglieri regionali:

Di Stefano Stefano – presidente

Gualtieri Giovanna

Belardi Pierangelo

Di Carlo Carmine

Falciatano Valerio

Sciarra Francesco

Danesi Gianni

Castagna Biagio

Felli Luigi

Delli Compagni Stefano

Picchi Mariani Loreto

Le parole di Stefano Di Stefano: “Un dovuto e sentito ringraziamento a Serafino Montaldi, presidente uscente, e a tutti i consiglieri per il gran lavoro svolto in tutti questi anni. É un grandissimo onore per me quello di essere il rappresentante di tutti voi, volontari, soci ed associate di ANPAS Abruzzo. Saranno significativi i punti che caratterizzeranno questo periodo di lavoro del Comitato Regionale ANPAS Abruzzo. Anzitutto, l’ascolto dei volontari. Un’associazione può crescere forte solo se i suoi membri hanno consapevolezza e contezza delle scelte che vengono attuate del diritto-dovere di esprimere la propria opinione. Solo così si può lavorare per obiettivi chiari e condivisi. Il Presidente Regionale esiste perché c’è una Regione, ci sono le associate, i soci e, soprattutto, ci siamo noi volontari: esserci sarà mio dovere e sarà anche una gioia. Mi impegnerò affinché ogni associata sarà legata l’una all’altra, nel rispetto dei valori fondamentali del nostro Movimento – libertà, uguaglianza, fraternità e democrazia, perché solo in questo modo si possono raggiungere obiettivi che daranno lustro al Movimento e, soprattutto, sostegni alle comunità del territorio abruzzese”.