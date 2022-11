Z.E.S. Abruzzo, opportunità e benefici per imprese: incontro a Manoppello

MANOPPELLO – Delineare gli scenari offerti dall’attivazione della Z.E.S. Abruzzo e far conoscere le opportunità di investimento nelle Zone economiche speciali e i benefici fiscali annessi. È in programma mercoledì 16 novembre a Manoppello (Sala Wojtyla, ore 10) un incontro pubblico promosso dal Comune in sinergia con la struttura del Commissario Straordinario del Governo della zona economica speciale della Regione Abruzzo, Mauro Miccio.

Alla tavola rotonda, nel corso della quale saranno approfondite le finalità delle Z.E.S. istituite con l’obiettivo di costruire condizioni favorevoli in termini economici, finanziari e amministrativi, che consentano lo sviluppo, in alcune aree, delle imprese già operanti, nonché l’insediamento di nuove imprese, prenderanno parte il sindaco di Manoppello Giorgio De Luca, il direttore generale dell’Interporto d’Abruzzo Mosè Renzi, il consigliere della Regione Abruzzo Mauro Febbo, il presidente del Consiglio Regionale d’Abruzzo Lorenzo Sospiri e il commissario di Governo Z.E.S. Abruzzo Mauro Miccio. Parteciperanno anche i sindaci di Alanno Oscar Pezzi, Castiglione a Casauria Biagio Petrilli e Scafa Giordano Di Fiore, che amministrano i Comuni della Provincia di Pescara inclusi, come Manoppello, nella Carta Aiuti a finalità regionale (2022-2027).

L’incontro, rivolto ad imprese e portatori di interesse e aperto alla cittadinanza, avrà anche un risvolto tecnico-pratico. Nel corso della mattinata, sarà possibile partecipare a meeting BetoBe nel corso dei quali saranno fornite informazioni specifiche e dettagliate a chi ha intenzione di investire in area ZES. Gli interessati potranno, dunque, confrontarsi direttamente con i consulenti Z.E.S. presenti a Manoppello. A tal fine si prega comunicare l’eventuale interesse ad incontrare nel corso della mattinata gli esperti Zes all’indirizzo segreteriasindacomanoppello@gmail.com.

“Con l’obiettivo di favorire la più ampia informazione e in sintonia con il Commissario di Governo Mauro Miccio – ha detto il primo cittadino di Manoppello Giorgio De Luca – abbiamo voluto promuovere a Manoppello questo primo incontro sulle opportunità della Zes con la convinzione che è dovere delle istituzioni far conoscere, ancor più in una fase storica difficile come quella che stiamo attraversando, questi nuovi strumenti di sviluppo economico per essere vicini alle imprese, favorire investimenti e, al contempo, individuare percorsi virtuosi, per uno sviluppo compiuto dell’intero territorio”.