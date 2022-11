“La moglie del capitano”, firmacopie del libro di Luciano Odorisio a Chieti

CHIETI – Sabato 12 novembre, dalle ore 17:30 alle ore 19, si terrà presso la Libreria De Luca, via Cesare De Lollis, 12/14, il firmacopie del nuovo libro “La moglie del capitano” di Luciano Odorisio. Si piange e si ride con Odorisio, in questa raccolta di racconti a tratti esilarante, a tratti commovente, soprattutto trasgressiva, fuori da ogni regola, ma lui se ne frega, è irriverente questo regista, sceneggiatore, scrittore, ma soprattutto uomo. Ed è proprio la sua umanità che emerge tra le righe dissacranti di questo scritto, Non fa sconti, non scrive per compiacerci, scrive per raccontarci la verità, in una scorribanda divertita e spietata. E poi quella donna, la Moglie del Capitano…

Una verità, la sua verità, di un mondo che sembra si possa toccare, sentirne i sapori, gli odori, la musica, tutto sembra vivo intorno a noi, dentro di noi. Le fantasie dell’io narrante sono le nostre stesse fantasie, anche le più vergognose. Solo che lui ha avuto il coraggio di raccontarle, addirittura di scriverla Ha esagerato? Sì, probabilmente sì! Ma lui è Odorisio, lui può! E noi? Noi possiamo leggerlo. E ritrovare noi stessi. E alla Moglie del Capitano piaceva fare l’amore…

Prefazione di Antonio Monda

Chi è Luciano Odorisio?

Luciano Odorisio raggiunge il successo con i primi due lungometraggi, Educatore autorizzato (1980) e Sciopèn (1982). Con Ne Parliamo Lunedì del 1990, la protagonista, Elena Sofia Ricci, vince il David di Donatello come migliore attrice protagonista. Seguono altri film ed altri riconoscimenti internazionali, fino all’ultimo, nel 2004, Guardiani delle nuvole. Al cinema alterna la televisione con fiction di grande impatto emotivo come “Mio Figlio” con Lando Buzzanca e “Pupetta” con Manuela Arcuri, Tony Musante, Ben Gazzara, Luigi De Filippo. Nel 2019 vince il Premio Penne con il suo primo libro, Non Invecchieremo Mai, nella sezione “Scrittori dal cinema”.