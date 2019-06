Zauri nuovo allenatore del Pescara, manca solo l’ufficialità

Sarà annunciato nelle prossime ore il nuovo allenatore del Pescara per la prossima stagione. É Luciano Zauri, ex tecnico della Primavera

PESCARA – Manca solo l’ufficialità ma è ormai certo che Luciano Zauri sarà il nuovo allenatore del Pescara per la prossima stagione di Serie B 2019 – 2020. L’ex tecnico della Primavera biancazzurra potrebbe essere annunciato già nelle prossime ore.

Quarantuno anni, aquilano, Zauri ha militato nel ruolo di difensore tra le fila di Fiorentina, Lazio, Sampdoria e Pescara. Dopo aver abbandonato il calcio giocato, nell’estate 2014 viene nominato dal Pescara nuovo allenatore della formazione Berretti. L’anno successivo, sempre per i Delfini, ricopre invece il ruolo di collaboratore tecnico, che svolgerà successivamente anche nell’Udinese al fianco di Massimo Oddo. Proprio a Pescara torna nel luglio 2018 come allenatore della Primavera 2 dove ottiene la promozione in Primavera 1 al termine di una stagione entusiasmante chiusa in prima posizione (decisiva la sfida con il Foggia).

Il Pescara ha nominato anche un nuovo direttore sportivo: si tratta di Antonio Bocchetti, ex difensore del Pescara di Zeman. Obiettivo per la prossima stagione sarà quello di disputare un campionato da protagonista come in quella appena conclusa in cui é stato fermato alle semifinali dei playoff dal Verona.

Dopo le vacanze estive, i giocatori si ritroveranno nella prima settimana di luglio per le visite mediche per poi partire per Lucoli, dove dal 14 al 19 si svolgerà il ritiro.