Produzioni cinematografiche e teatrali in Abruzzo: al via nuovi corsi

Entro giovedì 6 giugno 2019 è possibile iscriversi alle preselezioni riguardanti i corsi di recitazione, regia cinematografica, teatrale e sceneggiatura

PESCARA – La “Morfeo Dreams”, società di editoria, produzione distribuzione e servizi per cinema, tv e teatro ha deciso di avviare dei Corsi di recitazione, regia e sceneggiatura per la creazione di una Compagnia per produzioni cinematografiche e teatrali in Abruzzo. Dopo aver realizzato il film ”Tramonto a mezzogiorno“, ancora in distribuzione nelle sale italiane, la Morfeo è attualmente impegnata per la realizzazione del film ”I baci dei giuda” le cui riprese partiranno nell’estate 2019.

La Morfeo Dreams intende mettere a disposizione la propria esperienza sviluppata nel corso degli anni per organizzare Corsi di recitazione, regia e sceneggiatura che hanno la caratteristica di essere, per chi li frequenta, non solo formazione e crescita culturale e personale, ma anche possibilità di mettere a frutto nell’immediato le conoscenze acquisite tramite l’inserimento in attività teatrali e cinematografiche. Infatti, è alla ricerca di talenti e figura da inserire nel proprio organico ma ha anche in corso la realizzazione del “Progetto-Teatro” ovvero creare, in alcune realtà geografiche italiane, una propria compagnia.

Avevamo già anticipato la presenza di nuovi corsi in un precedente articolo, andiamo a vedere quelli che si sono aggiunti e i dettagli.

COME PARTECIPARE

Entro giovedì 6 giugno 2019 è possibile iscriversi alle preselezioni riguardanti i corsi che, in Abruzzo, si svolgono in collaborazione con l’associazione A.C.M.A di Pescara.

I corsi hanno il coordinamento artistico e didattico di Umberto Rey, autore e regista. Gli interessanti all’indirizzo email morfeodreamsitalia@gmail.com dovranno inviare la propria richiesta di candidatura allegando

una foto a figura intera e una in primo piano

curriculum vitae

Allo stesso indirizzo mail è possibile richiedere maggiori informazioni.

I Corsi previsti sono:

Recitazione di base

Recitazione avanzato

Regia cinematografica

Regia teatrale

Sceneggiatura

Corso di Recitazione di base

Sono previste diverse forme di esibizione. Infatti, oltre alle classiche dimostrazioni come lo spettacolo finale a teatro oppure le riprese di scene cinematografiche, cortometraggi ecc, si darà all’allievo la possibilità di esibirsi all’interno di locali e in location esterne.

Corso di Recitazione avanzato

Da sempre l’essere umano ha sentito la necessità di comunicare tramite “il racconto”. Raccontare e raccontarsi crea tra simili empatia immediata, paradossalmente anche quando i linguaggi sono differenti, poiché a sostegno della lingua utilizziamo in modo spontaneo la mimica. Con l’approfondimento del racconto nasce il linguaggio cinematografico, mirato, oltre che alla divulgazione dell’informazione ad ampio spettro, alla necessità di dar voce ad un lato umano definito “artistico”. “Il Film”, il prodotto finito, passa attraverso innumerevoli fasi. In questo corso ci occuperemo di recitazione cinematografica. Dalla comprensione del personaggio e i suoi obiettivi, ai metodi di memorizzazione della scena fino all’interpretazione della stessa dalle scene corali al monologo. Negli anni le tecniche di comunicazione si sono affinate lasciando molto spazio al “non detto”. I silenzi sono importanti come le battute e il linguaggio del corpo, tutto quanto dà vita al carattere del personaggio. Attraversare un’emozione e convincere chi si ha di fronte.

Corso di regia e di sceneggiatura

Il corso approfondisce tutte le principali fasi di realizzazione di un film. L’allievo regista e scenografo apprende come si “scrive” una sceneggiatura, come si “gira” un film e come si “monta” un film.

La Pre-produzione

Durante il corso acquisirai le competenze necessarie per creare in completa autonomia un progetto cinematografico e teatrale, dalla realizzazione della sceneggiatura alla pianificazione della produzione.

La Produzione

Attraverso lezioni pratiche imparerai tutte le fasi che rendono unica una produzione: direzione della fotografia, organizzazione del set e coordinamento degli attori durante le riprese.