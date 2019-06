Pescara calcio: ritiro a Lucoli dal 14 al 29 luglio

La squadra si ritroverà nella prima settimana di luglio per le visite mediche, prima di partire per Lucoli dove sarà in ritiro dal 14 al 29

PESCARA – Il campionato di Serie B è agli sgoccioli, mancano gli ultimi verdetti ma già si guarda alla prossima stagione. Smaltita la delusione per essere stato fermato alle semifinali dei playoff dal Verona, il Pescara Calcio riparte da Lucoli, dove svolgerà il ritiro estivo dal 14 al 29 luglio 2019.

Abbandonata Palena, la squadra effettuerà infatti la preparazione pre-campionato presso questo piccolo paese dell’aquilano, posto nell’appennino centrale, a circa 15-20 km dal capoluogo abruzzese

A comunicarlo è stata la stessa società attraverso una nota ufficiale. La stessa ha dichiarato di aver siglato un accordo con la società Le Mine s.r.l., proprietaria dell’Hotel Vecchia Miniera e dell’impianto sportivo ad esso adiacente, strutture presso le quali si terrà il ritiro, sotto la guida di Luciano Zauri, ex tecnico della Primavera ed ex difensore di Lazio, Atalanta e Sampdoria, che nelle prossime ore verrà ufficializzato come nuovo allenatore.

Dopo le vacanze, la squadra si ritroverà a Pescaa nella prima settimana di luglio per le visite mediche di rito, prima della partenza per il ritiro di Lucoli.