You Wanna Be Americano a Giulianova: il programma 2020

Antonio Sorgentone il 13 agosto aprirà la decima edizione del festival che si terrà in Piazza del Mare a Giulianova e che vede 6 serate dedicate alla musica Rock’n’Roll, Rockabilly e Swing

GIULIANOVA – Dal 13 agosto al 13 settembre in Piazza del Mare a Giulianova in programma You Wanna Be Americano The Italian Rock’n’Swing Stars, Festival dedicato agli anni ’50 e ’60. Giulia Rock 2020 presenta l’evento estivo che si aprirà con il concerto di Antonio Sorgentone.

Impossibile frenare la dilagante febbre Fifties: si rinnova per il decimo anno l’appuntamento in Abruzzo con il Festival dedicato alla musica, alla cultura ed alla moda degli anni ’50 e ’60 in America e in Italia, organizzato in questa decima edizione dal Comune di Giulianova, dall’associazione culturale Ark’Arte e coordinato da Marco “Sburzo” Di Pietro, direttore artistico e creatore di uno dei primi Festival a tema vintage della regione Abruzzo.

Dopo il successo di pubblico della ultime edizioni svolte nella regione, torna la rassegna dedicata ai tanto rimpianti ciuffi impomatati e gonne a palloncino.

You Wanna Be Americano, manifestazione per sua natura itinerante, sceglie per la decima edizione Giulianova come palcoscenico di questo originale vintage festival, Giulia Rock 2020 avrà quindi una veste anni ‘50/’60, Piazza del Mare si trasformerà in una macchina del tempo, capace di farci rivivere la magia di quei favolosi anni passati e mai dimenticati.

Saranno coinvolti oltre 40 musicisti e 7 gruppi musicali, che daranno vita a 6 serate di musica Rock’n’Roll, Rockabilly e Swing, da giovedì 13 agosto a domenica 13 settembre. Andiamo a vedere il programma di questa edizione.

PROGRAMMA

GIOVEDÌ 13 AGOSTO 2020 21.30 Antonio Sorgentone

Un live “fiammante” a base di rock’n’roll e boogie woogie del pianista giuliese vincitore di Italia’s Got Talent.

https://www.youtube.com/watch?v=cflIA-lV23k

LUNEDÌ 24 AGOSTO 2020 21.30 Jailhouse Bomb

Rockabilly & rhythm and blues dalle marche.

LUNEDÌ 31 AGOSTO 2020 21.30 – OSPITE SPECIALE: GREG

Greg presenta: Dean Martin, Frank Sinatra e Humor Swing

Lo Swing dei grandi Crooners interpretato da Greg

VENERDÌ 11 SETTEMBRE 2020 21.30 Crazy Stompin Club

Una serata unica per ricreare l’atmosfera che si respirava all’epoca della cosiddetta “Swing Era”, il periodo a cavallo degli anni ’20 e ’40 del secolo scorso, quello delle big band, dello Swing, del Lindy Hop, del Charleston.

SABATO 12 SETTEMBRE 2020 21.30 The Fuzzy Dice

Energico quintetto dalla consolidata esperienza che da anni coltiva con successo un progetto musicale che ha riportato in auge sonorità Rock’n’Roll dallo stile tipicamente anni ’50

DOMENICA 13 SETTEMBRE 2020 21.30 I Ragazzi del Giubocs

“…opening act per il re del rockabilly mondiale BRIAN SETZER, leader degli Stray Cats, nel tour ROCKABILLY RIOT ed uno dei pochi gruppi del settore ad aver suonato all’ALCATRAZ, noto locale milanese e tempio della musica live in Italia…”

Le più conosciute e divertenti canzoni italiane anni ’50/’60 arrangiate in chiave Rock’n’Roll, Surf, Ska, Rockabilly !!!

+

Miss Spy C. & the Poker Jokers

Alla voce una moderna e frizzante Pin-up accompagnata da una band divertente e coinvolgente per una serata original Rockabilly.

You Wanna Be Americano da sempre si caratterizza per la sua volontà di far conoscere e celebrare la cultura e i costumi propri degli anni ’50 e ’60 in Italia e in America, a questo deve i numerosi seguaci che ogni anno sempre di più affollano le date della manifestazione.

“Una manifestazione divertente e trasversale – dice Marco “Sburzo” Di Pietro, direttore artistico, ideatore e organizzatore del festival – a cui partecipano appassionati del genere provenienti da tutta Italia, estimatori del mondo vintage, ma anche famiglie con bambini: un pubblico sempre più numeroso ed eterogeneo che, ormai da anni, conferma il successo delle nostre iniziative”.

Tirate fuori le gonne a ruota della mamma e le giacche di pelle chiuse in armadio: l’abbigliamento dovrà essere rigorosamente a tema Grease ed Happy Days.

INGRESSO

Ingresso libero fino ad esaurimento posti secondo le norme Covid-19. L’evento si svolgerà nel rispetto dei protocolli sanitari vigenti con razionalizzazione degli ingressi, posti a sedere distanziati e obbligo di mascherina.