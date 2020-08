“Se destino sarà”, il nuovo singolo di Lorenzo Martelli [VIDEO]

Il giovane tenore abruzzese torna con un singolo estivo in occasione della ricorrenza dei festeggiamenti di S. Lorenzo: il videoclip e testo del brano

AVEZZANO – Dopo l’uscita del singolo “Nelle tue mani”, versione italiana di “Now we are free” colonna sonora del film colossal “Il Gladiatore”, il giovane tenore abruzzese Lorenzo Martelli ritorna sulle scene musicali con un nuovo e sorprendente singolo estivo. Da ieri lunedì 10 agosto infatti, proprio in occasione della ricorrenza dei festeggiamenti di S. Lorenzo, il cantautore pop lirico è in digital download e in rotazione radiofonica con il singolo “Se destino sarà” e in contemporanea anche sul suo canale youtube con il videoclip del brano.



“Se destino sarà”, dalle sonorità e dai ritmi ballabili, stupisce evidenziando la versatilità della voce dell’artista che si mostra ai fan in un’insolita veste. Il brano porta la firma nel testo dell’autore milanese Daniele Piovani, che ne ha composto anche le musiche insieme allo stesso Lorenzo e Domenico Di Puorto. Allo studio Cremonesi è stato affidato invece il mastering. Il videoclip, realizzato da Severino Grimaldi, è stato girato nella città di Pescara, con la partecipazione di Ludovica Fasciani.

““Se destino sarà”- ha commentato l’autore Daniele Piovani – è una canzone che parla d’amore, di speranza e rinascita, una scommessa da vivere ogni giorno. Troppo spesso amore ed amicizia viaggiano su binari opposti, ma è solo un’illusione. Perché fingere ed essere felici a metà, quando la verità è dietro l’angolo? Non serve aver paura ad esporre i propri sentimenti, in fondo se il destino di ognuno di noi è già scritto, dovremo solo aspettare…”.

TESTO SE DESTINO SARÁ – LORENZO MARTELLI

Eccoti

accanto a me

pioggia di stelle

e lacrime

io vorrei

convivere

senza sapere

se amore è

sto vivendo

il mio tempo

fra tormento e verità

non ha senso

continuare a fingere a metà

Rit. Se destino sarà

cammineremo all’infinito

verso un sogno mai tradito

se cadrà

una stella d’estate

il cielo avrà deciso

che la nostra favola

da qui

non finirà

Se destino sarà

Voltati

incantami

con le parole

che ancora non so

fantasie

sensualità

so che mi guardi

che tu mi vuoi

io ti sento

sei qui dentro

come un ritmo lento che ora

sta accelerando per te

Rit. Se destino sarà

cammineremo all’infinito

verso un sogno mai tradito

se cadrà

una stella d’estate

il cielo avrà deciso

che la nostra favola

da qui

non finirà

Se destino sarà

Se destino sarà

BIOGRAFIA:

Lorenzo Martelli nasce ad Avezzano il 15 maggio del 1998. Interprete classico “Crossover”, all’età di 18 anni incide il suo primo disco “InCanto”, che raccoglie 7 evergreen della musica italiana. Ha compiuto gli studi musicali a L’Aquila, diplomandosi in tromba al Liceo Musicale “D.Cotugno”. Attualmente frequenta il Triennio di Canto Lirico presso il Conservatorio di Musica “A.Casella” a L’Aquila e contemporaneamente l’Accademia di Alto perfezionamento di Canto Lirico presso la Crossover Academy diretta dal M° Piero Mazzocchetti e seguita dal M° Beppe Vessicchio. Tra i numerosi traguardi già raggiunti, è stato finalista del 60° Festival di Castrocaro e vincitore del “National Voice Awards” nel 2017. Tra le altre esperienze ha cantato nel 2017 a Roma “Il Canto degli Italiani”, alla presenza della sindaca, Virginia Raggi e del Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella. Sempre nello stesso anno è volato oltre oceano per eseguire un concerto a Toronto, in Canada. Ha inoltre avuto l’onore di cantare la messa d’Incoronazione in Do maggiore di Mozart K37 nella sala Nervi, in presenza di Papa Francesco. Nel 2018 vince il 24° Festival di Avezzano, con l’inedito “Il posto in prima fila”. Nel 2020 inizia un nuovo progetto artistico in collaborazione con Daniele Piovani che porta all’uscita de “Il respiro su di te” e “Nelle tue mani”.