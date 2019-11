Francavilla al mare, Palazzo Sirena: al via la Stagione Teatrale 2019-2020

Al via il 10 novembre con il concerto degli Yellowjackets la Stagione Teatrale 2019/2020 del Palazzo Sirena a Francavilla al mare



FRANCAVILLA AL MARE – Gli Yellowjackets, ovvero Russell Ferrante (Keys), Bob Mintzer (Sax), Dane Alderson (Bass), William Kennedy (Drums), inaugureranno la Stagione Teatrale del “Palazzo Sirena” diretta dal maestro Davide Cavuti.

La più longeva e creativa fusion band della storia, e non solo per un fatto di continuità anagrafica (il gruppo esiste dal 1977), quanto per una esplosiva spinta a sperimentare continuamente linguaggi, fusioni e contaminazioni, e a rivedere il proprio orizzonte espressivo alla luce di nuove acquisizioni stilistiche – recita una nota di presentazione al concerto. Ormai il loro sound e il loro stesso nome sono molto più di un marchio di fabbrica e, attraverso l’evoluzione della loro musica, rappresentano piuttosto un certificato di garanzia.

Jazz e fusion acustica si fondono con grandissima raffinatezza in un sound compatto, preciso eppure lieve, con spazi, forme e dimensioni disegnati senza fatica da musicisti che è un vero piacere ascoltare. Durante il concerto, presenteranno il nuovo album “Raising Our Voice”.

Gli “Yellowjackets” si esibiranno, oltre alla data del “Palazzo Sirena” di Francavilla al Mare, solamente in altre due città in Italia, al “Bravo Caffè” di Bologna e al “Blue Note” di Milano.

Un evento internazionale d’eccezione il concerto degli “Yellowjackets” per una “Special Edition” di “Sotto le Stelle del Jazz”, giunta alla sedicesima edizione, e che, nel corso degli anni, ha accolto grandi nomi della musica jazz italiana e internazionale tra cui Peter Eskine, Scott Henderson, Dick Halligan, Javier Girotto, Danilo Rea, Fabrizio Bosso, Flavio Boltro, Roberto Gatto, Daniele Sepe e i cantanti Fabio Concato, Peppe Servillo, AwaLy, Kelly Joyce.

La stagione artistica del “Teatro Sirena” proseguirà con appuntamenti che vedranno protagonisti artisti del calibro del “Premio Oscar” Nicola Piovani e il suo spettacolo “La musica è pericolosa” previsto il 30 novembre.

Per la “Sezione Musica” si potrà assistere a concerti di primissimo livello: il cantautore Sergio Cammariere (24 gennaio), il Trio “Trace Elements” con Dominique Dipiazza (bass), Damien Schmitt (drums) e il pianista abruzzese Paolo Di Sabatino (5 marzo), la cantante brasiliana Rosalia De Souza con il suo quartetto (24 aprile); prevista anche una sezione dedicata alla musica classica, con il pianista Luciano Bellini (15 dicembre) che terrà un concerto nel giorno del secondo compleanno del Teatro (inaugurato nel 2017) e, la “Rassegna giovani concertisti”, che inizierà il 13 marzo con il concerto del violinista Paolo Aloisi.

“La stagione passata è stata ricca di soddisfazioni, sia per il contenuto culturale che per il successo di pubblico che ha partecipato alle serate di teatro e di musica. Merito del lavoro di tutti, e delle scelte lungimiranti del direttore artistico Davide Cavuti. – ha dichiarato Antonio Luciani, sindaco di Francavilla al mare – Possiamo dire che l’obiettivo è stato raggiunto: Palazzo Sirena è un contenitore che riesce a sostenersi col minimo investimento pubblico ed al contempo a offrire spettacoli apprezzati e di qualità. Spendere in cultura rappresenta sempre un investimento vincente”.

I biglietti per gli spettacoli della stagione artistica sono acquistabili nel Foyer del Teatro (dal giovedì alla domenica dalle ore 18 alle 20) e sul circuito Ciaotickets.