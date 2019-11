Un’area di bassa pressione determina giornate con tempo instabile, piogge e temporali. Minime e massime nelle quattro province

REGIONE – Inizio settimana con tempo instabile e da martedì anche piogge. Temperature sui valori stagionali. Ma vediamo insieme nel dettaglio le previsioni meteo in Abruzzo per i prossimi giorni. Considerata la distanza temporale, l’incertezza previsionale può essere alta; vi invitiamo, pertanto, a seguire gli eventuali aggiornamenti delle prossime ore.

Le previsioni del tempo in Abruzzo

Lunedì 11 novembre



Una circolazione ciclonica posizionata a Ovest dell’Italia interessa solo marginalmente l’Abruzzo dovesi avrà nuvolosità irregolare talora compatta, ma basso rischio di fenomeni. Previste aperture specie al pomeriggio. In nottata risale invece un fronte da Sud con piogge sparse. Temperature senza particolari variazioni.

Martedì 12 novembre

Un’area di bassa pressione abbraccia la Regione determinando una giornata di tempo instabile con deboli piogge un po’ su tutti i settori. Venti deboli in rotazione a orientali; tesi dai quadranti sud-orientali in intensificazione in quota. Zero termico nell’intorno di 2750 metri. Mare da molto mosso a agitato.

Mercoledì 13 novembre

Ancora una giornata di tempo instabile con deboli piogge un po’ su tutti i settori. Venti deboli in rotazione ai quadranti sud-orientali; moderati dai quadranti sud-orientali in rotazione a meridionali in quota. Zero termico nell’intorno di 2250 metri. Mare da agitato a molto mosso.

Temperature a Pescara, Chieti, Teramo e L’Aquila (11, 12 e 13 novembre)

Pescara

LUN – min 13° max 17°

MAR – min 15° max 17°

MER – min 14° max 17°

Chieti

LUN – min 7° max 16°

MAR – min 12° max 15°

MER – min 9° max 15°

Teramo

LUN – min 9° max 14°

MAR – min 11° max 14°

MER – min 11° max 15°

L’Aquila

LUN – min 7° max 14°

MAR – min 9° max 12°

MER – min 9° max 15°

