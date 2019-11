Orsogna, Stagione Teatrale 2019-2020: il programma

Al via il 9 novembre con Lady Macbeth la Stagione Teatrale 2019/2020 del Teatro Comunale Camillo De Nardis di Orsogna

ORSOGNA (CH) – É tutto pronto al Teatro Comunale Camillo De Nardis di Orsogna per ospitare una nuova, ricca, entusiasmante Stagione Teatrale 2019/2020, nata, come quelle degli ultimi anni, dalla collaborazione tra l’Amministrazione Comunale e ACS Abruzzo e Molise per una proposta teatrale sempre attenta alle esigenze di un pubblico affezionato e competente come quello dello storico Teatro.

Sono otto gli spettacoli in cartellone, e il primo della Stagione sarà Lady Macbeth della ImPerfect Dancers Company, in scena sabato 9 novembre alle ore 21,00 ispirato dalla tragedia senza tempo di Shakespeare ma che parte dove finisce la versione di Shakespeare: i Macbeth sono morti ma sono condannati a rivivere all’infinito il periodo più oscuro del loro passato incolpandosi l’un l’altro di ciò che hanno fatto. Lady Macbeth è un dramma sulla vita e la morte, e sulle ambigue relazioni tra le persone, portando il pubblico in un viaggio alla scoperta delle complessità della psiche umana.

Gli spettacoli sono tutti caratterizzati dalla varietà e qualità dei testi, passando da classici letterari come Fontamara riadattato da Niccolini, nuovissimo spettacolo del Teatro Lanciavicchio ospitato in residenza da ACS quando era ancora in fase di creazione, o come Il Misantropo di Moliere, arrivando a testi più moderni, che, pur con un tono brillante, affrontano i temi profondi su cui da sempre si interroga l’essere mano, l’amore, i rapporti di amicizia, la felicità, come succede in Nessuno conosce nessuno, tratto dal film Perfetti sconosciuti, o in Happynext alla ricerca della felicità di Simone Cristicchi. Questa Stagione sarà ricca anche di una Anteprima Nazionale, con Brancaleone da Norcia (in terra d’Abruzzo), con Ninetto Davoli ed Edoardo Siravo in una rilettura del popolare Brancaleone, questa volta in viaggio nelle terre abruzzesi.

Programma

Sabato 9 Novembre ore 21.00 – Lady Macbeth – iDC – imPerfect Dancers Company, Ideazione & coreografia: Walter Matteini & Ina Broeckx, Musica: Ezio Bosso, Antonio Vivaldi, Max Richter, Philip Glass, J.S. Bach, Alessandro Scarlatti. Lady Macbeth è un dramma sulla vita e la morte, e sulle ambigue relazioni tra le persone, portando il pubblico in un viaggio alla scoperta delle complessità della psiche umana.

Sabato 30 Novembre ore 21.00 – HappyNEXT Alla ricerca della Felicità di Simone Cristicchi e Francesco Niccolini, con Simone Cristicchi. Simone Cristicchi presenta il suo nuovo progetto teatrale, spettacolo che si disvela tra canzoni, racconti e videoproiezioni tratte dall’omonimo documentario.

Sabato 14 Dicembre ore 21.00 – Nessuno conosce nessuno – produzione Florian Metateatro

tratto dai “Perfetti Sconosciuti”con Eliana De Marinis, Massimo Paolucci, Tommaso Trozzi, Rocco Poeta e Tommaso Bernabeo. Ognuno di noi ha tre vite: una pubblica, una privata ed una segreta. Un tempo quella segreta era ben protetta nell’archivio della nostra memoria, oggi nelle nostre sim. Cosa

succederebbe se quella minuscola schedina si mettesse a parlare?

Sabato 11 Gennaio ore 21.00 Fontamara – Teatro Stabile d’Abruzzo – Teatro Lanciavicchio

dal romanzo di Ignazio Silone adattamento e drammaturgia Francesco Niccolini regia Antonio Silvagni. Cinque attori: danno voce a un mondo, a un paese, ai suoi abitanti e pure ai loro carnefici.

Raccontano – quasi fosse un’opera sinfonica a più voci – la storia di Fontamara, dei

Fontamaresi.

Venerdì 31 Gennaio ore 21.00 – Anteprima Nazionale – Brancaleone da Norcia (in terra d’Abruzzo) – con Ninetto Davoli ed Edoardo Siravo adattamento e regia Ada Umberto De Palma. Tra valli, colline e montagne, l’armata di Brancaleone affronterà peripezie di ogni sorta che metteranno a dura prova il coraggio e la forza di ognuno per raggiungere l’agognata destinazione di Castro Tulli in terra d’Abruzzo.. Ma proprio quando il nobile Brancaleone raggiunge le alte torri di quella città promessa, un’oscura minaccia arriva dal mare…

Sabato 15 Febbraio ore 21.00 – Il Misantropo – di Molière, traduzione e adattamento di Francesco Niccolini, regia di Tonio De Nitto. Il Misantropo, quanto mai attuale, è un testo che arriva stretto come un nodo alla gola: sembra un quadro perfetto del momento che stiamo vivendo, nella disillusione verso un mondo non meritocratico, dove la soluzione è sempre nel compromesso e spesso nella totale evasione dalla legalità, dove la menzogna trova strade più facili e tollerabili della verità.

Sabato 21 Marzo ore 21.00 – Cabaret Concerto – di e con David Riondino e Flavio Oreglio.

Flavio Oreglio e David Riondino realizzano un “incontro a due col libero pensiero” e,

utilizzando i linguaggi della canzone d’autore, della poesia e del monologo, narrano storie semplici, portando in scena alcune riflessioni sulla vita. Un vero concerto che sposa il teatro di parola, un incontro per sorridere pensando.

Sabato 4 Aprile ore 21.00 – E pensare che c’era Giorgio Gaber – di e con Andrea Scanzi

regia Simona Rota. Tutto nasce da un’idea di Andrea Scanzi, gaberiano doc, giornalista e scrittore aretino che si è laureato con una tesi su Gaber, De André e i cantautori di quella generazione. Scanzi conosceva Gaber, che di lui amava dire: “Ma perché questo ventenne sa tutto di me?”. Lo spettacolo si incentra sul Giorgio Gaber teatrale, quello che ha il coraggio di uscire dalla tv e che entra con Sandro Luporini nella storia.

Abbonamenti

Abbonamento Platea € 125 / Galleria € 85

Abbonamento Ridotto Platea € 115 / Galleria €75 (carta vantaggi coro | over 65 | under 18 | universitari under 25)

Biglietteria

Teatro Comunale Orsogna – Piazza Mazzini 3

Martedì 15.00 – 19.00 / Venerdì 8.30 – 12.30

da 2h prima dello spettacolo

Info 3346652279 | www.teatroorsogna.it | abbonamenti@teatroorsogna.it

Nei punti vendita autorizzati di Ciaotickets