L’Aquila, una conferenza per il bicentenario della nascita di Maria Ferrari

Il 26 marzo la conferenza presso la Casa Madre dell’Istituto delle Suore Zelatrici del Sacro Cuore sarà tenuta da Don Pinton

L’AQUILA – “Il messaggio della Madre Ferrari nell’oggi della Chiesa” – Una donna dell’Aquila aperta al mondo è il titolo della Conferenza che terrà don Daniele Pinton, Direttore dell’Istituto Superiore di Scienze Religiose di L’Aquila, martedì 26 marzo , ad iniziare dalle ore 17,00, nell’Auditorium della Casa Madre dell’Istituto delle Suore Zelatrici del Sacro Cuore Maria Ferrari in Via S. Chiara d’Acquili a L’Aquila.

L’iniziativa, proposta dalle Suore della Congregazione religiosa fondata da Maria Ferrari nel 1879, rientra nel quadro delle celebrazioni pensate, nella ricorrenza del bicentenario della nascita, per far conoscere e approfondire il profilo, la santità e la modernità di questa donna, vissuta nell’ottocento aquilano, che con il suo impegno caritatevole e missionario ha dato e continua a dare lustro alla città e alla comunità aquilana, con un risalto tangibile anche in diverse altre città italiane e nei luoghi di missione, Filippine e Indonesia, dove il seme della Madre fondatrice si è rigogliosamente sviluppato.