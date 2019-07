Il Fiume e la Memoria apre con la presentazione di tre romanzi

Al via domani 15 Luglio, la XVIII edizione del Festival sotto la direzione artistica dell’attore e regista Milo Vallone.

PESCARA – Domani con la presentazione di 3 romanzi di autori abruzzesi, alla presenza degli autori e in collaborazione con la Casa editrice “Masciulli Edizioni”, si inaugura la XVIII edizione del festival “il Fiume e la memoria” che anima il centro storico di Pescara. Dopodomani, martedì 16 Luglio, avremo invece l’Anteprima Nazionale dello spettacolo “Via col vecchio” di e con Federico Perrotta.

Lunedì 15 luglio

Ore 21.15, Presso Caffè letterario – Via delle Caserme

Sezione “Lunedincontri”

Presentazione dei libri:

“La solitudine del mare” di Alessandro Febo (nella foto),

“L’essenziale” di Alessandro De Cerchio,

“Tutto tranne l’essenziale” di Marco Rosa.

Interverranno gli autori. Presentazione curata in collaborazione con la Casa editrice Masciulli.

Martedì 16 Luglio

Ore 21.15, piazza Garibaldi

Evento speciale.

Dopo il debutto al Puff di Roma, in anteprima per “il Fiume e la Memoria”

Federico Perrotta in “Via col vecchio”.

Spettacolo di Federico Perrotta e Massimiliano Elia.

Con la partecipazione di Claudio Junior Bielli al pianoforte